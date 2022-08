IHK-Business-Keynote Bundesrat Guy Parmelin über das gescheiterte Rahmenabkommen: «Ein Nein durch das Stimmvolk hätte unsere Beziehungen zur EU noch stärker belastet» Der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung war am Donnerstagabend Gast der IHK und sprach über die Bemühungen der Schweiz, die Verhandlungen mit der EU wieder aufzunehmen.

Prominenter Besuch am Business Outlook der IHK in St. Gallen: Bundesrat Guy Parmelin. Bild: Belinda Schmid

Vor 50 Jahren wurde das Freihandelsabkommen mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft abgeschlossen, vor 30 Jahren sagte das Stimmvolk Nein zum EWR-Beitritt und vor 20 Jahren beschritten Schweiz und EU schliesslich den bilateralen Weg. Auch 2022 befindet sich die Politik an einer Schlüsselstelle, nachdem der Bundesrat die Verhandlungen über ein institutionelles Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU im Mai letzten Jahres beerdigt hat. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) St. Gallen-Appenzell und die IHK Thurgau verfolgten an der Business Keynote im Pfalzkeller vor allem ein Ziel: ihren Mitgliedern Klarheit zu verschaffen, wie es mit den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU weitergehen könnte.

Innenpolitisch breiter abstützen

Aufschluss geben sollte ein prominenter Gast: Bundesrat Guy Parmelin. Der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung betonte, dass es möglichst bald Klarheit geben müsse, blieb dabei aber schwammig. Der Bundesrat sei sowohl mit Brüssel als auch mit Stakeholdern wie Kantonen, Wirtschafts- und Sozialpartnern im Gespräch; dies vor dem Hintergrund, den bilateralen Weg weiterzuentwickeln und die abgebrochenen Verhandlungen wieder aufzunehmen. Fest stehe aber auch, dass die künftige Verhandlungsbasis innenpolitisch breiter abgestützt sein müsse als im Frühling letzten Jahres. Der Bundesrat sagte:

«Ein Nein durch das Stimmvolk hätte unsere Beziehungen zur EU noch stärker belastet, als sie es ohnehin schon sind.»

Bundesrat Guy Parmelin stellte sich den Fragen von «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid. Belinda Schmid

Parmelin gab den Anstoss zur anschliessenden Podiumsdiskussion, moderiert von «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid. NZZ-Journalist Gerhard Schwarz nahm darin die Position des Rahmenvertrag-Skeptikers ein, machte sich für ein modernisiertes Freihandelsabkommen stark und bekräftigte den Bundesrat darin, einen Vertrag abzulehnen, der vom Stimmvolk verschmäht würde. Weder der «unglaubliche Zeitdruck» in den Verhandlungen erschliesse sich ihm, noch seien Branchen wie die Medizinaltechnik nach dem Scheitern des Rahmenvertrags ausserordentlich gebeutelt.

Dagegen hielt der St.Galler Ständerat Benedikt Würth: Innenpolitische Blockaden seien möglichst rasch zu lösen. Auch wenn sich vor allem die Gewerkschaften gegen einen Rahmenvertrag stellten, müsse die Diskussion lieber früher als später ins Parlament gelangen. Weiter hält er dem Bundesrat vor, die Illusion einer «grünen Wiese» zu leben:

«Für die EU ist die Referenz in den aktuellen Sondiergesprächen immer noch das gescheiterte Abkommen.»

Der St.Galler Ständerat Benedikt Würth nahm am Podium teil. Bild: Belinda Schmid

Die wissenschaftliche Position nahm Anna Stünzi ein, Präsidentin des Forums Aussenpolitik und Postdoc am Institut für Politikwissenschaft der HSG. Die breite innenpolitische Akzeptanz bezeichnet sie zwar als sinnvoll – wie Würth weist sie aber darauf hin, dass sich an der Haltung der EU bis anhin nichts geändert habe und demnach mit wenig Flexibilität zu rechnen sei.

IHK bevorzugt den bilateralen Weg

Die Keynote nahmen die IHK St. Gallen-Appenzell und die IHK Thurgau zum Anlass, ihren Mitgliedern das neue EcoOst-Vademecum vorzustellen, das ihre Position im Europadossier darlegt. Für die Ostschweizer Wirtschaft ist die Marktteilnahme am europäischen Binnenmarkt bedeutend: Insgesamt fliessen knapp 64 Prozent der Exporte in die EU. Der massgeschneiderte bilaterale Weg stellt sich in der Publikation als bevorzugtes Modell heraus:

«Im Grundsatz begrüssen die IHK institutionelle Ansätze, die dessen Stabilisierung und Weiterentwicklung zeitnah gewährleisten können.»