Humanitäre Hilfe St.Galler Kantonsparlament versenkt Ukraine-Hilfe – nun soll die vom Krieg betroffene Bevölkerung doch unterstützt werden Mit acht Millionen Franken wollte die St.Galler Regierung die Ukraine in den nächsten Jahren unterstützen. Das Parlament versenkte den Vorschlag, liess aber eine Hintertür offen: Die Regierung dürfe helfen – mit Geldern aus dem Lotteriefonds. Nun ist klar, wie viel es sein wird.

Zerstörung in einem Wohngebäude in der Ortschaft Archanhelske in der nördlichen Region Cherson. Bild: Hannibal Hanschke/ EPA (Archanhelske, 6. November 2022)

110’000 Franken aus dem Lotteriefonds gab die St.Galler Regierung im Frühling frei, wenige Wochen nach Kriegsausbruch in der Ukraine. Im Frühherbst schien ihr klar: Es braucht weitere finanzielle Hilfe des Kantons. Sie war bereit, die Ukraine und die vom Krieg betroffene Bevölkerung bis 2025 mit acht Millionen Franken zu unterstützen. Doch daraus wurde nichts.

Das Kantonsparlament kritisierte den Vorschlag harsch. Es hielt nichts von der Spendierlaune der Regierung und versenkte das Hilfspaket. Zwar waren sich in der Septembersession von links bis rechts alle im Parlament einig: Der Krieg in der Ukraine ist «tragisch, schlimm, unverständlich». Einig war man sich auch: Der Bevölkerung muss geholfen werden. Doch dann folgte das grosse Aber. Auslandshilfe sei in erster Linie Aufgabe des Bundes, waren sich die bürgerlichen Fraktionen einig. Und sie warnten davor, mit dem «Ukraine-Gesetz» ein Präjudiz zu schaffen. Die Regierung hatte ihre Hilfe damit legitimieren und absichern wollen.

Absturz liess sich nicht aufhalten

Die Kritik an der Kritik folgte postwendend. SP und Grüne sprachen von einem «Trauerspiel», von kaltherzigem und kleinlichem Verhalten und davon, dass diejenigen, die der Ukraine nicht helfen wollen, doch dazu stehen und nicht die Zuständigkeit des Bundes verschieben sollen.

Doch der Absturz der Ukraine-Hilfe liess sich nicht mehr aufhalten. Nach knapp zweistündiger Debatte, die teils chaotische und groteske Züge angenommen hatte, war der Vorschlag der Regierung vom Tisch.

Doch so ganz wohl schien es dabei auch den schärfsten Kritikern nicht zu sein. Die Regierung dürfe schon etwas Geld für humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau sprechen – allerdings deutlich weniger als ursprünglich vorgesehen und aus dem Lotteriefonds, nicht aus der Staatskasse. Regierungsrätin Laura Bucher stellte in Aussicht, allenfalls könnten einmalig 500'000 Franken für die Ukraine gesprochen werden. Und so kommt es nun auch, wie die neue Lotteriefondsbotschaft verrät.

Hilfe rasch ausrichten

Es sollen 500'000 Franken «zur Milderung der Folgen des Krieges» bereitgestellt werden. Dabei sollen primär Vorhaben unterstützt werden, deren Trägerschaften einen Bezug zum Kanton St.Gallen haben und die über bewährte, mindestens fünfjährige Partnerschaften vor Ort verfügen. Trägerschaften, die diese Voraussetzungen erfüllen, können bis Mitte Januar 2023 ein Gesuch um Unterstützung einreichen. Darüber hinaus sollen ein bis zwei grössere Beiträge an professionelle Hilfswerke ausgerichtet werden, die über mehrjährige Erfahrung in der humanitären Katastrophen- und Wiederaufbauhilfe verfügen und ihren Sitz in der Schweiz haben.

Die Regierung möchte mit der Hilfe zügig vorwärtsmachen. Die Beiträge sollen «möglichst rasch, spätestens aber bis Ende des ersten Halbjahres 2023» ausbezahlt werden, heisst es in der Vorlage.

Wie gross die Unterstützung für die Ukraine tatsächlich ist, wird sich in der Novembersession zeigen: Dann stimmt das Parlament über die Lotteriefondsbeiträge ab. Eine zweite Rückwärtsrolle dürfte es sich aber kaum leisten.