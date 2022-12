Kommentar Nach Freistellung von Professoren: HSG muss endlich aus Fehlern lernen Mit der Freistellung zweier Professoren hat die Leitung der Universität St.Gallen mutig, aber einmal mehr erst spät auf einen Skandal reagiert. Dass sie zu mehr Ehrlichkeit und integrem Handeln aufruft, ist ein hehres Ziel. Das kann sie nur durch eine verstärkte Kontrolle erreichen. Michael Genova Drucken Teilen

Reaktion auf Plagiatsvorwürfe: Die Universität St.Gallen hat zwei Professoren vorübergehend freigestellt. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Es ist ein fast schon vertrautes Verdrängungsmuster: Zu Beginn weist die Universität St.Gallen jegliche Kritik zurück, dann relativiert sie. Erst wenn die Vorwürfe erdrückend werden, reagiert sie.

Nach zwei Wochen der Negativschlagzeilen in der Plagiatsaffäre hat die HSG die zwei beschuldigten Professoren vorübergehend freigestellt. Das ist ein mutiger, aber auch überfälliger Befreiungsschlag. Das Rektorat hatte das Heft zuletzt nicht mehr in der Hand.

Nun muss die Uni die zahlreichen Vorwürfe aufklären. Es geht diesmal nicht nur um die leidigen Nebenbeschäftigungen, sondern um den Kern der Institution HSG: ihre wissenschaftliche Integrität. Am schwierigsten wird es sein, das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen. Studierende und Doktorierende hatten in diesem Fall vergeblich auf eine Reaktion der internen Kontrollorgane gewartet und wandten sich resigniert an Anwälte und Medien. Das ist bitter.

Die neuerliche Beschwörung eines Kulturwandels und die etwas hochtrabende Ausrufung einer «Aktion der Offenlegung» kann nur ein erster Schritt sein. Die Unileitung muss sich künftig persönlich um potenzielle Missstände kümmern – das kann man nicht delegieren. Und sie muss die Professorenschaft schonungslos mit ihren Fehlern und blinden Flecken konfrontieren – bevor sie in der Öffentlichkeit verhandelt werden.

Mit dem neuen Universitätsgesetz soll der Einfluss des Rektors gestärkt und die Kontrolle der Institute verbessert werden. Nach diesem jüngsten Skandal muss die künftige Führung allerdings zuerst noch beweisen, dass sie diese verschärften Regeln auch durchsetzen kann.