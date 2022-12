HSG «Die Universität muss jetzt die Flucht nach vorne antreten»: SP-Kantonsrätin verlangt nach Plagiatsvorwurf gegen HSG-Professor rasche Aufklärung Der österreichische Plagiatsforscher Stefan Weber hat in der Habilitation eines HSG-Betriebswirtschaftsprofessors massive Verstösse gegen Zitierstandards festgestellt. Gegenüber TVO äussern sich SP-Kantonsratsmitglieder kritisch.

Ein Gutachter kritisiert die wissenschaftlichen Arbeiten eines HSG-Betriebswirtschaftsprofessors scharf. Bild: Benjamin Manser

Schon vor einiger Zeit erhoben Studierende der HSG den Vorwurf, ein Betriebswissenschaftsprofessor habe wiederholt wissenschaftliche Arbeiten plagiiert. Eine interne Untersuchungskommission prüfte den Fall, stellte jedoch kein wissenschaftliches Fehlverhalten fest. Der österreichische Plagiatsforscher Stefan Weber, der Teile der Habilitationsschrift des Professors im Auftrag unserer Zeitung analysiert hat, kommt zu einem anderen Schluss: In der Habilitation und auch in der Dissertation des Professors sei massiv gegen Zitierstandards verstossen worden.

Gegenüber dem Fernsehsender TVO äussern sich am Freitag SP-Kantonsratsmitglieder zum Fall. Susanne Schmid sagt: «Im Moment steht Aussage gegen Aussage. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Uni mit ihrem Gutachten völlig falsch liegt, weil ich es nicht kenne.» Jedoch:

«Ich finde, die Uni muss jetzt die Flucht nach vorne antreten und die Plagiatsvorwürfe ausräumen.»

SP-Kantonsrat Guido Etterlin fühlt sich an frühere Spesenaffären und Unregelmässigkeiten beim HSG-Personal erinnert und sagt: «Es hat immer ein ähnliches Muster.» Auch die früheren Fälle seien «ein bisschen aufgeklärt» worden, man habe aber dennoch den Eindruck, «dass es irgendwie nicht in Ordnung ist».

Video: Sven Lenzi / TVO

Etterlin sieht Bildungschef Stefan Kölliker in der Pflicht. Bei den «schwierigen Geschichten», die an der HSG passiert seien, habe man ihn zu wenig zu hören bekommen. «Das finde ich nicht gut. Ich wünsche mir vom Bildungschef, dass er seinen Standpunkt mehr in der Öffentlichkeit verteidigt, auch wenn dies allenfalls unangenehm ist.»

Kölliker hat im aktuellen Fall sowohl gegenüber unserer Zeitung als auch gegenüber TVO bislang keine Stellung genommen und an die Universität verwiesen.

Die HSG ihrerseits zieht die Befunde von Stefan Weber in Zweifel. Achim Podak, Head Media Relations der Universität, sagt gegenüber TVO: «Aus unserer Sicht hat der externe Experte, den das Tagblatt mit einbezogen hat, kein Plagiat festgestellt, sondern er hat bestimmte Textstellen analysiert. Um ein Plagiat festzustellen, muss man den wissenschaftlichen Wert, die Erkenntnisse, beurteilen.»