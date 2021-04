Grossbrand Eine Million Franken Schaden nach Grossbrand: In Sargans brannte eine Halle einer Recyclingfirma komplett ab Über hundert Feuerwehrleute waren von Samstagmittag bis in die Morgenstunden des Sonntags mit den Löscharbeiten beschäftigt. Starker Föhn und die Gefahr, dass die Halle einstürzen könnte, hatten den Einsatz erschwert. Am Sonntagnachmittag war die Brandursache noch unklar.

In der abgebrannten Halle des Sarganser Recycling Centers Ecohof waren Altholz, Sperrgut, Papier und Karton gelagert. Kantonspolizei St. Gallen

Im Sarganser Recycling Center Ecohof kam es am Wochenende zu einem Grossbrand. Dieser brach am Samstag kurz nach Mittag in der hinteren Halle des Centers aus und konnte erst am Sonntagvormittag vollständig gelöscht werden. «Die Feuerwehr war noch bis in die Morgenstunden daran, die letzten Brandnester zu suchen und zu löschen», sagt Daniel Hug, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen. «Sie war die ganze Nacht im Einsatz.»

Über hundert Feuerwehrleute im Einsatz

Die Feuerwehrleute hätten mit Ablösungen jeweils in 20er-Teams gearbeitet. «Das war sehr strenge Arbeit», sagte Hug gegenüber FM1Today. Als die Einsatzkräfte am Samstag kurz nach Mittag eintrafen, stand die Halle gemäss Angaben der Kantonspolizei bereits in Vollbrand. Die umliegenden örtlichen Feuerwehren waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. «Über hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz», sagt Hug. Zudem seien auch mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen und der Rettungsdienst vor Ort gewesen. Die St. Gallerstrasse habe während des Einsatzes gesperrt werden müssen.

Drei Faktoren hätten die Löscharbeiten extrem erschwert, sagt Hug. Erstens die Grösse der Halle – 80 mal 40 Meter. Zudem seien in ihr Altholz, Sperrgut, Papier und Karton gelagert gewesen. Deswegen sei es laut Hug ein sehr grosser und ausserordentlich starker Brand gewesen. Ein weiteres Problem stellte die Einsturzgefahr der Halle dar. Hug sagt:

«Von der Halle ging eine grosse Gefahr aus, vor allem für die Einsatzkräfte. Aus diesem Grund wurde die Halle zurückgebaut.»

Starker Föhn erschwerte Löscharbeiten

Der dritte Faktor sei der starke Föhn gewesen, der zum Brandzeitpunkt in Sargans geblasen habe, sagt Hug. Deswegen konnte das Feuer bis in die Morgenstunden nicht komplett gelöscht werden, obwohl die Einsatzkräfte das Feuer am Samstagabend unter Kontrolle gebracht hatten. Verletzte habe es keine gegeben. Zur Brandursache könne er noch nichts sagen, so Hug am Sonntagnachmittag. Die Abklärungen sind in Gang.

Gemäss Schätzungen der Polizei müsse von einem Sachschaden in der Höhe von rund einer Million Franken ausgegangen werden, sagt Hug. Der Inhaber des Recycling Centers, Remo Bianchi zeigte sich gegenüber TVO gefasst: «Als Unternehmer muss man mit Rückschlägen und Unfällen leben. Nur wer nichts macht, dem passiert so etwas nie. Es gilt, vorwärtszugehen, wir bauen das wieder auf.» (eka)