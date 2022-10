Grand Resort Bad Ragaz «Ich kann es immer noch nicht fassen»: So reagiert Sternekoch Sven Wassmer auf den dritten Michelin-Stern Sven Wassmer vom Restaurant Memories im «Grand Resort Bad Ragaz» erhielt am Montag mit der Drei-Sterne-Auszeichnung die höchste Ehrung des französischen Restaurantführers Guide Michelin. Für Wassmer ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen.

Das «Memories» im Grand Resort Bad Ragaz Bild: PD

Mit Freudentränen in den Augen hat Sternekoch Sven Wassmer bei der Michelin-Sterne-Verleihung am Montag die Bühne betreten. Mit dem dritten Stern steigt Wassmer in den «Olymp der Spitzenköche» auf, wie Guide Michelin auf ihrer Website schreibt.

Damit gehöre das Restaurant Memories in den Riegen der nur 138 Drei-Sterne-Restaurants weltweit. Gleichzeitig wurde es auch mit einem grünen Stern für herausragendes Nachhaltigkeitsengagement ausgezeichnet. Das, weil das Restaurant einzig mit Zutaten aus dem Alpenraum kocht.

Wir gratulieren zu Ihrem dritten Michelin-Stern! Wie haben Sie von dieser Auszeichnung erfahren?

Sternekoch Sven Wassmer und sein Team haben am Montag den dritten Stern für das «Memories» erhalten. Bild: Grand Resort Bad Ragaz

Sven Wassmer: Wir hatten im Vorfeld nichts gewusst. Erst als mein Team und ich auf die Bühne gebeten wurden, habe ich davon erfahren. Es war ein extrem emotionaler Moment, ich kann es immer noch nicht fassen. Wir sind sehr dankbar.

Was ging in Ihrem Kopf vor, als ihr Name aufgerufen wurde?

Ehrlich gesagt war mein Kopf wie leergefegt. Im ersten Moment bin ich innerlich ein wenig zusammengesackt. Dann habe ich an meine Familie gedacht, an meine Frau und meine zwei Kinder. Sie sind meine drei Sterne zu Hause. Aber auch an mein Team, das Tag für Tag an meiner Seite steht, um diesen Traum zu verwirklichen. Es war wahrhaftig ein unfassbarer Moment!

Sie gehören nun zu einer «Elite» von nur 138 Drei-Sterne-Restaurants weltweit. Was bedeutet dieser dritte Stern für Sie und das «Memories» im Grand Resort Bad Ragaz?

Für mich ist die Drei-Sterne-Auszeichnung ein Jugendtraum, der in Erfüllung geht. Es war wirklich eine einmalige Erfahrung und ich bin unheimlich stolz auf mein Team. Es ist sehr schön, zu spüren, dass man für die neue Generation ein Vorbild sein kann. Auch damit sie sieht, welche kulinarischen Schätze in der Alpenregion zu finden sind. Das hat unter anderem der grüne Nachhaltigkeitsstern schön unterstrichen.

Wie feiern Sie diese Auszeichnung?

Wir haben gestern Abend schon ein wenig gefeiert. Es gab ein schönes Galadinner, wir haben angestossen und etwas getrunken. Die Auszeichnung nochmals mit dem ganzen Team richtig zu feiern, ist auf jeden Fall noch geplant. Wir müssen die frohe Botschaft aber erst noch ein wenig verdauen. Jetzt bereiten wir uns wieder auf die nächsten Gäste vor. Wir wollen möglichst viele Gäste verwöhnen, das ist, was uns antreibt.

Welches sind Ihre weiteren Pläne für das «Memories»?

Ich glaube nicht, dass sich viel verändern wird. Wir machen unser Ding und schreiben unsere Geschichte weiter, wie wir sie vor dreieinhalb Jahren begonnen haben. Wir wurden mit drei Sternen ausgezeichnet, viel mehr gibt es nicht zu holen.

Wollten Sie schon immer Koch werden?

Ja, das war mir schon sehr früh klar. Bereits als Bub half ich jeweils meiner Mutter in der Küche. Während meiner Kochlehre habe ich dann gemerkt, dass ich bei den Besten arbeiten und selbst auch einer der Besten werden will.

Was ist ihr Lieblingsessen?

Ich bin einfach gestrickt: Am liebsten mag ich eine St.Galler Kalbsbratwurst mit einem Bier. Ausserdem liebe ich Pasta al Ragù mit einem Glas Wein.