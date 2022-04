Grabs Aus Spass wird Spende: Hilfe für ukrainische Kinder mit Anlass in der Tennishalle Am 30. April findet in Grabs im Rahmen der Ballschule Illich Kids & More eine Benefiz-Veranstaltung statt.

Mit Spiel und Spass in der Tennishalle wird ukrainischen Kindern in Not geholfen. Bild: PD

Zusammen mit sechs anderen Tennisclubs von Diepoldsau bis Bad Ragaz, begleitet durch das Hilfswerk in Liechtenstein, entwickelte der Initiator Fred Illich (Tennishalle Grabs)die Idee, durch Freude am Spiel Spenden zu generieren.

Fred Illich hält dazu fest: «Wir hatten das dringende Bedürfnis, irgendetwas auf die Beine zu stellen, um den ukrainischen Kindern in dieser dramatischen Situation zu helfen.» So entstand die Idee «Aus Spass wird Spende».

Vielfältiges Angebot für die Teilnehmenden

Schnell konnte Fred Illich auch andere Kolleginnen und Kollegen für diese Idee begeistern. Darüber freut er sich sehr:

«Hochwertige Sachspenden für Tombolas und Versteigerungen wurden von ortsansässigen Firmen ebenfalls spontan zugesagt.»

Gut koordiniert finden nun diese Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten statt. In der Tennishalle Grabs veranstaltet die Tennisschule Illich Kids & More mit ihrer Ballschule ihren Benefiz-Event am Samstag, 30. April.

Kinder in der Altersgruppe von vier bis acht Jahren dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Angebot freuen. Bild: PD

Von 9.30 bis 11.30 Uhr stehen den Kindern eine grosse Hüpfburg, ein Riesen-Trampolin, verschiedene Lauf- und Fangspiele, Ballspiele, Tennis, Poolnudelhockey, Kletterwand und vieles mehr zum Spielen zur Verfügung.

Kinder in der Altersgruppe von vier bis acht Jahren können sich austoben, aber auch den Umgang mit verschiedenen Ballsportarten ausprobieren.

Erlöse gehen an zwei Organisationen

Es gibt eine Teilnahmegebühr pro Kind in Höhe von 25 Franken, die vollständig dem Spendentopf zugeführt wird. Alle Unterstützenden und Veranstalter arbeiten ehrenamtlich an diesem Projekt, sämtliche Er­löse gehen direkt an zwei Or­ganisationen in der Ukraine.

Zum einen an das Haus der Mütter in Kharkiv, zum anderen an das Kinderheim Pokrova in Lviv. Das Hilfswerk in Liechtenstein stellt seinerseits sicher, dass die erlösten Spenden auf direktem Weg dort landen.

Mit jeder Teilnahme an der Benefizveranstaltung werden also vom Krieg betroffene Kinder direkt unterstützt. Noch bis 28. April kann man sich auf der Homepage www.kidsnmore.ch/benefiz dafür anmelden.