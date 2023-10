Gourmet Weitere Ehre für den Mammertsberg: Koch des Jahres Silvio Germann erhält zwei Michelin-Sterne Der erst 33-jährige Silvio Germann erhält eine weitere grosse Auszeichnung für sein Können: Der Guide Michelin verleiht ihm gleich zwei Sterne und attestiert ihm somit «eine Spitzenküche». Seine drei Sterne ein weiteres Jahr verdient, hat sich Sven Wassmer vom «Memories» in Bad Ragaz.

Silvio Germann erhält seine nächste grosse Auszeichnung: Zwei Sterne im Guide Michelin. Bild: Benjamin Manser

Nachdem Silvio Germann in der vergangenen Woche vom Gault-Millau zum Koch des Jahres ausgezeichnet wurde, darf er nun den nächsten Erfolg feiern: Am Montag erhielt er vom Guide Michelin gleich zwei Sterne.

Mit strahlendem Lächeln betritt der 33-Jährige die Bühne. Auf die Frage wie er das vergangene Jahr erlebt habe antwortet Germann: «Alles ging ziemlich schnell. Ein Restaurant zu eröffnen und mit einem neuen Team etwas zu kreieren, ist immer spannend.» Es sei insgesamt ein sehr schönes Jahr gewesen. Was die beiden Sterne nun für ihn bedeuten, möchte der Moderator wissen. «Ich freue mich mit meinem ganzen Team darüber», sagt German mit einem Lachen. «Wir haben ab heute Ferien und werden nachher alle zusammen anstossen.»

Silvio German an der Award-Verleihung des Guide Michelin 2023. Screenshot: Youtube

Eine Erfolgsgeschichte nimmt seinen Lauf

Der Kommentar des Guide Michelin zum Restaurant Mammertsberg in Freidorf fällt wie folgt aus: Das exklusive Boutique-Hotel sei nur eine Seite dieses wunderschönen historischen Hauses mit tollem Blick bis zum Bodensee. Im Restaurant des sterneerfahrenen Duos Andreas Caminada und Silvio Germann sorge Letzterer als Küchenchef für kreative Gerichte aus besten Produkten - aufwendig, aber nicht verspielt, reduziert, aber dennoch voller geschmacklicher Tiefe, heisst es weiter in der Bewertung. Das gesamte Service-Team sei wirklich hervorragend und das Ambiente ein eleganter Mix aus Tradition und Moderne. Herrlich sei vor allem die Terrasse.

Silvio German wurde früh unter die Fittiche des Büdner Spitzenkochs Andreas Caminada genommen. Der junge Luzerner erarbeitete sich so seinen Platz an der Spitze der Schweizer Kochwelt. Bereits nach drei Jahren unter Caminada traute dieser dem damals erst 25-Jährige zu, sein neues Sharing-Konzept im «Igniv» im Grand Resort Bad Ragaz umzusetzen.

«Grosses Kino» in Bad Ragaz

Sven Wassmer behält seine drei Sterne vom Vorjahr. Bild: zvg

Im Kurort trifft man auf eine weitere Spitzenküche im Kanton St.Gallen. So hat Sven Wassmer sich seine drei Sterne vom Vorjahr auch dieses Jahr wieder verdient. «Eine einzigartige Küche» wie es im Guide Michelin heisst und weiter «Grosses Kino». Er brauche weder Show-Effekte noch technisches Gekünstel, vielmehr besteche er mit einer Einzigartigkeit, die sich mit Worten nur schwer beschreiben lasse. Was auf dem Teller so angenehm reduziert und klar daherkomme, stecke zugleich voller aufwendiger Details, die geschmackliche Balance und Tiefe schaffe. Beste Produkte spiegeln dabei die Verbundenheit mit der Schweiz wider. Weiter schreibt der Guide Michelin: Mutig und kontrastreich, ehrlich und zugänglich - eine solche Küche wünsche man sich öfter. Dazu sorge ein Ambiente aus Chic und legerer Eleganz sowie ein perfekt eingespieltes, top geschultes und ungezwungen-charmantes Serviceteam für ein absolut rundes Erlebnis.

Wassmer, der mit seiner Familie im Buchs SG wohnt, fasst sich an der Award-Verleihung kurz: «Das erste Jahr mit drei Sternen war verrückt und ich bin humbled (dt. demütig), dankbar und es erfüllt mich mit Stolz.»