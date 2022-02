Gourmet Wechsel auf dem Mammertsberg in Freidorf – Spitzenkoch Andreas Caminada übernimmt das Herrschaftshaus Luisa und August Minikus verabschieden sich im April in den Ruhestand. Neu übernimmt Andreas Caminada den «Mammertsberg». Kochen wird Silvio Germann.

Restaurant Mammertsberg in Freidorf. Bild: Coralie Wenger

Neun Jahre lang führten Luisa und August Minikus den «Mammertsberg» in Freidorf. Doch am 9. April verabschieden sie sich in den Ruhestand. Übernehmen wird das Herrschaftshaus gemäss Gault und Millau Kultchef Andreas Caminada. Kochen wird dabei Caminadas Musterschüler Silvio Germann. Aktuell arbeitet Germann im Grand Resort Bad Ragaz.

Silvio Germann. Bild: Ralph Ribi

Gegenüber Gault und Millau erklärt Germann: «Ich liebe meinen Job in Bad Ragaz. Es war immer klar, dass ich sieben Jahre bleibe. Es war aber auch klar, dass ich dann eine neue Herausforderung suche. Ich bin noch nicht ‹fertig› mit meiner Karriere.» Auch wenn ihm der Abschied nicht leicht falle: Als er die Anfrage erhielt, sei die Bedenkzeit kurz gewesen.

«Ich fuhr mit meiner Freundin Monja hin, besichtigte das wegen Covid geschlossene Haus von aussen. Wir waren sprachlos.»

Germann freut sich auf seine neue Herausforderung und merkt an: «Wir wollen im ‹Mammertsberg› kein Abklatsch vom Schloss sein. Wir wollen unser eigenes Konzept entwickeln. Aber klar: Ist Not am Mann, kann ich auf den Support von Andreas immer zählen.» (pd/fra)