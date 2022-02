Gourmet «Ich bin noch nicht fertig mit meiner Karriere»: Andreas Caminadas Musterschüler kocht ab Herbst im Freidorfer Restaurant Mammertsberg Silvio Germann übernimmt die Nachfolge von August Minikus im Gourmetrestaurant Mammertsberg in Freidorf. Der 32-jährige Luzerner, geboren in Muolen, ist ein regelrechter Überflieger in der Schweizer Spitzenkoch-Szene.

Silvio Germann ist ab Herbst der neue Gastgeber auf dem «Mammertsberg». Bild: pd/Nik Hunger

Kochen kann er, das hat Silvio Germann mehr als bewiesen. Gerade mal 25 Jahre war er alt, als sein Lehrmeister, der Bündner Starkoch Andreas Caminada, mit ihm ein Restaurant mit völlig neuem Konzept eröffnete. Das «Igniv by Andreas Caminada» im Grand Resort Bad Ragaz. Igniv ist das rätoromanische Wort für Nest.

Kaum ein Jahr nach der Eröffnung gab’s bereits den ersten Michelin-Stern. Mittlerweile hat sich Silvio Germann einen zweiten Michelin-Stern und dazu noch 18 Gault-Millau-Punkte geholt. Es sei immer klar gewesen, dass er sieben Jahre in Bad Ragaz bleiben wollte, sagt Germann:

«Es war aber auch klar, dass ich dann eine neue Herausforderung suche. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Karriere.»

Die neue Challenge liegt nun also im Thurgau: das Gourmetrestaurant Mammertsberg in Freidorf hoch über dem Bodensee. August und Luisa Minikus haben hier eine feine kulinarische Adresse aufgebaut, deren Ruf weitherum ausstrahlt. Minikus gehört zu den Besten seiner Garde, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern und 17 Gault-Millau-Punkten. Bis April währt die Ära Minikus noch auf dem «Mammertsberg», dann verabschiedet sich das Ehepaar in den Ruhestand.

Es werde eine behutsame Neugestaltung im Innenbereich geben, verrät Germann. Jeder Winkel im «Mammertsberg» sei zwar sehr stilvoll und gepflegt. Aber:

«Wir wollen natürlich unsere eigenen Akzente setzen und bringen ein wenig von unserer DNA ein.»

Ab Herbst übernimmt Germann mit seinem Mentor Caminada in Pacht das Gourmetrestaurants samt Hotel und Bar. Der «Mammertsberg» wird dann wie Schloss Schauenstein in Fürstenau zur Boutique-Collection von Caminada gehören. Was die Gäste dann kulinarisch erwartet, wird noch nicht verraten. Man wolle sich Zeit lassen und in aller Ruhe ein Konzept erarbeiten, heisst es. Den jetzigen Mitarbeitern auf dem «Mammertsberg» würden «individuelle Übernahmeangebote» gemacht.

Eröffnung des «Igniv» im Grand Resort Bad Ragaz im Dezember 2015. Starkoch Andreas Caminada stellt seinen Küchenchef Silvio Germann vor. Bild: Urs Bucher

Germann hat im «Igniv» in Bad Ragaz das Konzept des «Fine-Dine-Sharing» erfolgreich umgesetzt. Das Besondere ist, dass die Gerichte geteilt werden. Statt dass jeder Gast seinen eigenen Teller bekommt, werden bei einem 3- oder 4-Gänge-Menu mehrere Platten, Schälchen und Teller mit etwa 20 verschiedenen Kreationen aufgetischt, die dann gemeinsam verspeist werden. Das «Igniv»-Konzept wurde mittlerweile auch in St.Moritz, Zürich und Bangkok umgesetzt.

Im «Mammertsberg» soll Germann seinen eigenen Stil verwirklichen

Der «Mammertsberg» soll jedoch die ganz persönliche Handschrift von Silvio Germann tragen. «Silvio wird dort mit seiner eigenen Küche glänzen», sagt Caminada. Germann selber schwärmt, das «Igniv» sei der perfekte Platz gewesen, um als Koch und Gastgeber zu reifen: Ein Ort mit viel Nestwärme und Unterstützung, aber auch dem konstanten Push von Andreas Caminada:

«Ich habe von und mit den Besten gelernt, ein gutes Restaurant zu führen.»

Germann war 22 Jahre alt, als er einen Posten im Drei-Sterne-Restaurant Schloss Schauenstein ergatterte. Er kommt aus Luzern, geboren wurde er aber in Muolen. Drei Jahre feilte er an seiner Kochkunst an der Seite von Andreas Caminada. Dann bildete er sich auf Reisen weiter, unter anderem beim brasilianischen Kochstar Alex Atala.

Doch schon bald holte ihn der Bündner Spitzenkoch zurück in die Schweiz. Für den «Mammertsberg» darf Germann auf die Unterstützung seines Lehrmeisters zählen. Caminada sagt:

«Ich stehe ihm auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite und begleite ihn gerne in seinem Tun.»