Glosse Übrigens: Der Berliner in St.Gallen In Abwesenheit unseres Kolumnisten Silvan Lüchinger schreibt Ostschweiz-Redaktor Renato Schatz über einen Berliner, den es wegen einer weiblichen Bekanntschaft nach St.Gallen verschlagen hat. Und sinniert über die Eigenheiten der Gallusstadt.

Ostschweiz-Redaktor Renato Schatz. Bild: Ralph Ribi

Manche behaupten ja, die Schweiz ende in Winterthur, und im Osten nichts Schönes. Und wer Friedrich Dürrenmatts «Der Besuch der alten Dame» liest, kommt nicht umhin, sich zu fragen, ob mit Güllen nicht St.Gallen gemeint sei. Doch im Gegensatz zu Güllen halten die Züge noch in St.Gallen. Dass sie nicht so schnell fahren, wie sie sollten, ist eine andere Baustelle. Hoffentlich zumindest.

Am Wochenende brachte einer dieser Züge einen Mann aus Berlin. Er hatte vor ein paar Wochen eine St.Gallerin kennen gelernt, sie machte ein paar Tage Ferien in der deutschen Hauptstadt. Nun besuchte er sie über das Wochenende. Die St.Gallerin dachte sich, das St.Gallerfest eigne sich doch perfekt, um ihrer Berliner Bekanntschaft die Stadt und ihre Eigenheiten näherzubringen.

Bloss: War das die Stadt, wie sie wirklich ist? Am Freitag- und Samstagabend strömten die Menschen aus den Ostschweizer Dörfern, sogar auch aus den Städten Zürich und Winterthur, nach St.Gallen. Über 100'000 waren schliesslich in der Stadt unterwegs. Sie war viel voller als sonst.

Doch dann schmusten die beiden im Dunkel des Klosterplatzes. Dann erzählte jemand, ihr Freund, Zürcher und HSG-Student, sei noch nie auf Drei Weieren gewesen, obschon er seit Jahren hier wohne. Dann sprach einer vom FC St.Gallen, der dieses Wochenende im Espenmoos spielte. Und dann brachte der Bodensee am Sonntagmorgen Nebel, dabei war doch Sonnenschein vorausgesagt worden.

Vielleicht kennt der Gast aus Berlin die Stadt St.Gallen doch schon ganz gut. Und vielleicht kann man an diesem Wochenende trotzdem mit ein wenig Stolz sagen: «Ich bin ein St. Galler.»