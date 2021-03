GLOSSE Sprüche wie «Wer nichts wird, wird Wirt» sind passé ResTZucker: Der Lockdown ist für die Wirte eine Katastrophe. Aber er hat auch eine gute Seite.

Selbst die älteste Dorfbeiz würde man besuchen, wenn man dürfte. Bild: Bruno Kissling

Das gemeine Volk ist lockdownmüde. Es will mal wieder in einem Restaurant einkehren, in einem Pub oder einer Bar. Unfreundliches Personal, das eine Viertelstunde vor Schluss schon die Fenster aufreisst und mit Aufstuhlen beginnt, würde man in Kauf nehmen.

Die Einstellung gegenüber der Wirtszunft hat sich grundlegend geändert. Vielleicht müssten die Krankenschwestern auch mal ein paar Monate dichtmachen. Für die Gastronomen ist so ein Lockdown jedenfalls eine Riesenchance, rein imagemässig.

Despektierliche Sprüche über Beizer im Allgemeinen und im Besonderen hört und liest man schon lange nicht mehr. Da funktioniert die soziale Kontrolle. Wenn einer Dinge postet wie «Wer nichts wird, wird Wirt», kann er seinen Facebook-Account gleich löschen.

Oder wenn einer schnödet über Wirte, die sagen, sie liessen ihr Restaurant lieber ganz geschlossen, als nur in der Gartenwirtschaft zu servieren. So etwas darf keiner mehr laut sagen. Nicht einmal ein Bundesrat.

Zeitungstitel wie «Notleidende Beizer gehen auf Betteltour» – vor wenigen Wochen noch gang und gäbe – würden heutzutage einen Shitstorm auslösen. Man distanziert sich von Journalisten, die solche Titel schreiben. Man redet Gastronomen nicht mehr mit «Beizer» an, sondern mit «Herr Wirt» oder gar «Durchlaucht».

Man würde sogar in einem Pop-up-Laden im Oberthurgau einkehren, der immer nur donnerstags drei Stunden geöffnet ist. Nur um mal wieder nach Hause zu kommen und zu sagen: «Ich war nach der Büez noch kurz im Spunten.»