Glosse Knatternd in die Klimanot: Vorarlberg gibt Heliskiing eine Gnadenfrist Die Vorarlberger Landesregierung erlaubt Heliskiing für weitere zweieinhalb Jahre – und erntet einen Sturm der Entrüstung. Dabei wissen selbst König Juan Carlos und Silvio Berlusconi, dass solche Eskapaden von kurzer Dauer sind.

A bizzle Freiheit muss sein: Vorarlberg verlängert die Bewilligung für Heliskiing um weitere zwei Jahre. Bild: Getty

Jede Eskapade hat ihr Ablaufdatum. Das musste der spanische König Juan Carlos nach seiner Elefantenjagd in Botswana auf schmerzliche Weise erfahren. Und selbst Silvio Berlusconi verzichtet auf eine Kandidatur als italienischer Staatspräsident – die Zeiten der Bunga-Bunga-Feste sind definitiv vorbei.

Nur in Vorarlberg geht die Party weiter. Kürzlich hat Landeshauptmann Markus Wallner die Bewilligung fürs Heliskiing am Arlberg um zweieinhalb Jahre verlängert. Die Flüge in die romantischen Seitentäler bei Lech seien «überwiegend im öffentlichen Interesse». A bizzle Freiheit muss schliesslich sein. Was sind schon 250 Heliflüge pro Saison im Vergleich zum Weltraumtourismus des Milliardärs Elon Musk, muss sich Wallner gedacht haben.

Seine grünen Koalitionspartner hingegen denken, dass der «umweltpolitische Unfug» mitten im Klimanotstand die Glaubwürdigkeit der Landesregierung beschädigt – und wollen den «luxuriösen Gefallen» mit allen Mitteln bekämpfen.

Vorerst freuen darf sich eine Vorarlberger Firma mit dem klingenden Namen «Wucher Helicopter». Den Flug auf den Gipfel des Mehlsacks gibt es für schlappe 500 Euro. Im Vergleich zum VIP-Heli-Shuttle ab dem Flughafen Altenrhein für 1680 Euro ist das fast schon ein Schnäppchen. Doch die solventen Touristen sollten sich sputen bei ihrer knatternden Suche «nach dem flüchtigen Augenblick zwischen Traum und Wirklichkeit», wie es im Werbevideo heisst. Die Party könnte schon bald wieder vorbei sein.