Glosse Stadtsee oder Stausee? Der St.Galler Traum vom Blau Nicht das erste Mal träumt ein Ostschweizer von einem St.Gallen mit Seeanstoss. Seinem Luftschloss droht das gleiche Schicksal wie einer Idee von 1950: als historische Randnotiz rasch vergessen zu werden.

Kein Blick auf den See, kein Fluss, der sich durch das Städtchen zieht: Das Blau (hier am Bodensee) fehlt im St.Galler Stadtbild. Bild: Michel Canonica

Es ist das grosse Manko St.Gallens, das selbst Lokalpatrioten einen wehmütigen Seufzer entlockt. Was fehlt, heisst es so oft, ist ein See, ein Fluss, überhaupt Wasser. Diesen Schönheitsfehler kann kein Weiher kaschieren, auch nicht die drei berühmten auf Dreilinden. «Das Wasser, ob es eine Quelle ist, ein stürzender Bergbach oder ein Fluss, ein zahmer und friedlicher See, immer hat es das Gefälle zum Meer, zur Grösse», schrieb Max Frisch einst in sein Tagebuch. Für seine Heimatstadt Zürich hatte der Autor nicht nur Wohlwollen übrig, wohl aber für den Zürichsee, an dem er sich morgens gern eine Zigarette gönnte.

Manch einer führt auch die hiesige Kleingeistigkeit auf den Umstand zurück, dass St.Gallen – eingekuschelt zwischen Hügeln – der Weitblick fehlt, der sich an einem See auftut. Oder der natürliche Zugang zu internationalen Handelswegen, den ein Fluss mit sich bringt. Dass es nicht an grossen, ja grössenwahnsinnigen Ideen mangelt, zeigt Christoph Züllig.

Der Unternehmer will St.Gallen das Element Wasser schenken. Den legendenumwobenen Umstand, dass Gallus nicht im Uferschilf des Bodensees stolperte, sondern über einen Dornbusch in der Mülenenschlucht, möchte er kurzerhand künstlich kompensieren. Der (nicht die) Ostsee soll, der Name ist Programm, im Osten der Stadt entstehen. Anstelle der heutigen Brache soll sich von der neu überdachten Olma-Halle bis zum Espenmoos ein See erstrecken, gespiesen von der Steinach, die seit über hundert Jahren in den St.Galler Untergrund verbannt ist.

Eine utopische Fotomontage: So zeichnet der Unternehmer Christoph Züllig seine Idee vom Ostsee in St.Gallen. Bild: PD

Mit seiner Vision will Züllig «Dynamik in die Stadtentwicklung bringen», wie er in einem Inserat in dieser Zeitung schreibt. 300 Millionen veranschlagt der Inhaber der Herbamed AG in Bühler für das Wasserluftschloss.

Dass es sogar noch einen Zacken verwegener geht, zeigt ein Eintrag in der Rorschacher Chronik von 1950. Der Ingenieur Paul Döbeli wollte damals nicht nur die Steinach stauen, sondern die Goldach und Sitter gleich mit. In gut besuchten Vorträgen in St.Gallen, Goldach und Eggersriet träumte er in der Euphorie der Nachkriegszeit den Traum vom Martinsee, der das Martinstobel ausfüllen und an die Stadt anstossen sollte.

«Der See selber dürfte das Landschaftsbild bestimmt nur verschönern und die Stadt St.Gallen in den teilweisen Genuss eines idyllisch gelegenen Bergsees bringen.»

So skizzierte der Ingenieur Paul Döbeli 1950 den Martinsee. Visualisierung: Simonet

Mehr noch: Der Staudamm im Goldachtobel sollte den kurvigen Weg von St.Gallen nach Heiden verkürzen. Wie auch Christoph Züllig kümmerte sich Döbeli wenig um verlorenen Boden, überschwemmte Häuser oder Strassen: Der Verlust von Kulturland sei gering, heisst es im Artikel weiter, «der neue See bedingt die Unterwassersetzung von nur wenigen, ohnehin unrentablen Heimwesen, deren Besitzern kein Schaden zugefügt würde». 22 Millionen Franken sollte der Stausee damals kosten und jährlich 75 Millionen Kilowattstunden Energie liefern.

Auch wenn der Ingenieur von der Machbarkeit seiner hochtrabenden Idee überzeugt war und dafür umtriebig weibelte, blieb es bei einer Randnotiz in einer Jahreschronik. Ein Schicksal, das auch dem neuerlichen St.Galler Traum vom Blau blühen dürfte. Die Fesseln des grünen Ringes wird die Stadt so schnell nicht los.