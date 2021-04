GLOSSE Der König des verbalen Tritts ans Schienbein ResTZucker: Welche Orte Prinz Philip im Thurgau einst besuchte und weshalb er damit besser noch ein paar Jahrzehnte gewartet hätte.

Prinz Philip, Duke of Edinburgh. Paul Edwards / AP

Philip Mountbatten, Duke of Edinburgh, ass 1974 auf dem Schloss Sonnenberg heissen Schinken mit Kartoffelsalat. Und in Kalchrain, so erinnern sich Augenzeugen, mischte er sich unters Volk. Bösartige Scherze über die Thurgauer sind von Prinz Philip nicht bekannt. Das ist ausgesprochen bedauerlich, denn nichts wirkt so befreiend wie eine gezielte Beleidigung. Und wenn einer politische Unkorrektheit beherrschte, dann Prinz Philip. Er war der König des verbalen Tritts ans Schienbein.

Offenbar nahm er die Rolle des Provokateurs auch am Hofe Windsor wahr. Früher hielten sich Königinnen einen Hofnarren. Im 20. Jahrhundert war dies nicht mehr statthaft. Deshalb heiratete Prinzessin Elizabeth wohl gerade ihn. Der Thurgauer Regierungsrat hält sich Thomas Götz, damit ihm ab und zu jemand den Spiegel vorhält. Sollte es einmal nichts zu lachen geben, kann er auch als Contact-Tracer eingesetzt werden.

Schloss Sonnenberg bei Stettfurt mit Kran. Donato Caspari

Die Mehrheit des Grossen Rats ist weder zum einen noch zum anderen zu gebrauchen. Die Diskussion, ob man ihn verkleinern sollte, ist deshalb überfällig. Anders Stokholm ist der Meinung, 100 Kantonsräte täten es auch. Er hätte gerade so gut sagen können, 100 seien überflüssig. Aber dafür ist auch er wieder zu anständig.

Eigentlich schade, dass Prinz Philips Besuch schon so lange her ist. Ihm wäre sicher ein Spruch eingefallen über die Kalchrainer Freilandschweine und ihr Rundbogenzelt. Oder über das Schloss Sonnenberg. Andererseits: Allein, was sich in den letzten zehn Jahren dort abgespielt hat, ist schon ein schlechter Scherz. Da braucht es keinen Duke of Edinburgh mehr.