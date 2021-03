Gleichgeschlechtliche Beziehungen Das Bistum St.Gallen widerspricht Rom – und macht sich für die Segnung homosexueller Paare stark Papst Franziskus hat ein kirchliches Papier gutgeheissen, das gleichgeschlechtlichen Paaren die Segnung ihrer Beziehung verweigert. Das Bistum St.Gallen kritisiert diesen Entscheid. Dass sich die Glaubenskongregation in Rom zur Segenswächterin Gottes mache, sei «unangemessen und falsch».



Der St.Galler Bischof Markus Büchel. Bild: Benjamin Manser

Gleichgeschlechtliche Paare dürfen in der Katholischen Kirche nicht heiraten. Seit kurzem ist klar: Sie dürfen auch keinen Segen empfangen. Ein Papier der Glaubenskongregation, abgesegnet von Papst Franziskus, beantwortet die Frage «Hat die Kirche die Vollmacht, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts zu segnen?» klar und kurz: Nein.



Dezidiert anderer Ansicht ist das Bistum St.Gallen, das auf Anfrage eine Stellungnahme zum Thema schickt. Darin werden die Worte von Bischof Markus Büchel von 2015 zitiert:



«Freuen wir uns an jeder Beziehung, in der sich die Partner als gleichwertige, wertvolle, geliebte Kinder Gottes annehmen, die Würde des anderen achten und das Wohl der Personen befördern!»

Eine bestimmte Gruppe von vorneherein als «sündig» auszuschliessen, ohne auf die einzelnen Menschen zu schauen, sei nicht zulässig, heisst es in der Mitteilung weiter. Mit ihrem Schreiben mache sich Glaubenskongregation zur Kontrolleurin darüber, wen Gottes Segen erreichen dürfe und wen nicht – «und das ist unangemessen und falsch».

Denn die Kirche sei nicht die Wächterin über den Segen Gottes. Paulus schreibe an die Gemeinden in Galatien: «Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden also alle gesegnet, die ebenso glauben wie er.» Seit Abraham gehöre es zur Wesensbestimmung der Menschen, die an Gott glauben, dass sie für andere Segen sein sollen.



Keine Eintrittsbedingungen Gottes bekannt

Die Kirche habe den Auftrag, diesen Segen Gottes zu spenden und den Menschen zuzusagen – nicht aus eigenem Vermögen, sondern als Vermittlerin, heisst es in der Mitteilung weiter. Franz Kreissl, Pastoralamtsleiter des Bistums St.Gallen und Mitglied der Bistumsleitung, schreibt:



«Von Eintrittsbedingungen Gottes ist mir nichts bekannt.»



Gerade in einer Zeit, da tief versteckte Sünden, die im Raum und im Namen der Kirche begangen worden sei, ans Tageslicht kämen und notwendige, aber schmerzvolle Prozesse auslösten, sei es tröstlich zu wissen, dass Gottes Segen allen Menschen gelte. «Ohne dieses Wissen wäre wahrlich wenig Hoffnung in der Kirche, im Gegenteil, wir alle leben aus der Zusage Gottes.» Deshalb dürfe die Kirche niemandem vom Segen ausschliessen. «Unsere Aufgabe ist es, Segen zu sein. Der Segen selbst kommt von Gott – und ist Gott sei Dank nicht von dem oder der Segnenden abhängig.»



«Ich sehe es als Aufgabe der Kirche heute, mit den Menschen einen Weg zu gehen, auf dem sie ihre Sexualität als Geschenk Gottes in ihr Leben und in die Gestaltung ihrer Beziehungen integrieren können», lässt sich Bischof Büchel weiter zitieren. Es komme auf die Beziehung an, darauf, dass jede und jeder Glaubende die eigene Menschlichkeit in alle Facetten reifen lassen, leben und gestalten könne.