Gewitterfront Dachteile auf Gleisen, zerstörte Zeltlager, versunkene Bodensee-Boote: So tobte das Unwetter in der Ostschweiz Die Gewitterfront, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch über die Ostschweiz zog, verursachte zahlreiche Einsätze der Polizeikorps und der Feuerwehren. Der häufigste Grund für das Ausrücken waren umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste auf den Strassen. Aber es gab auch einzelne aussergewöhnliche Einsätze.

Beim gestrigen Unwetter hat ein Blitz in den Bodensee eingeschlagen und eine riesige Wasserfläche dadurch hell erleuchtet. (Von Staad SG aus gesehen) Bild: Markus Bruggmann / bridgeman.ch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zog eine Gewitterfront über die Schweiz. Heftige Sturmböen, zahlreiche Blitzeinschläge und viele Einsätze für die Polizeien, Feuerwehren sowie Rettungskräfte waren die Folge. Auch die Ostschweiz blieb davon nicht verschont.

Am nassesten sind 33 Pfadikinder in Gonten geworden. Das Unwetter zerstörte das Zeltdorf des Lagers der Pfadi Grönten aus Erstfeld, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilt. Der Rettungsdienst, die Feuerwehr und das kantonale Krisenteam der Pfadi Uri betreuten sämtliche Kinder und Jugendliche sowie die Leiterinnen und Leiter. Mittels Shuttledienst wurden sie in die Notunterkunft Mehrzweckhalle Gonten gebracht, wo sie dann die Nacht verbrachten.

Das Unwetter vom 11. Juli hat mehrere Zelte der Pfadi Grönten aus Erstfeld in Gonten zerstört. Bild: PD

«Das grosse Aufenthaltszelt und das Schlafzelt der Leiterinnen und Leiter fielen dem Sturm zum Opfer», sagt Annina Reusser, Kommunikationsverantwortliche bei Pfadibewegung Schweiz. «Es gab keine Probleme bei der Evakuierung, abgesehen von einer kleinen Schnittwunde gab es auch keine Verletzungen.» Heute morgen sei entschieden worden, dass das Lager abgebrochen werde. Es hätte sonst noch bis Freitag gedauert.

Daneben kam es im Appenzellerland zu mehreren kleinen Einsätzen wegen umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste auf den Strassen sowie umgewehter Absperrungen für Baustellen. Ansonsten sei es weder zu grösseren Vorfällen noch zu verletzten Personen gekommen, wie die Ausserrhoder Polizei auf Anfrage mitteilt.

Drei Autounfälle in St.Gallen

Im Kanton St.Gallen musste die Feuerwehr insgesamt über 50-mal ausrücken. Davon waren sechs Einsätze in der Stadt St.Gallen, wie Mediensprecher Jascha Müller mitteilt. Die Einsatzkräfte rückten hauptsächlich wegen Ästen auf den Strassen aus. Zudem sei ein Baum in ein Haus gekippt. Dieser habe das Gebäude jedoch kaum beschädigt, verletzt wurde niemand. Ein Förster sei nun dabei, den Baum zu entfernen.

Bei der St.Galler Kantonspolizei waren es rund 20 Einsätze wegen des Unwetters, wie Mediensprecher Florian Schneider auf Anfrage mitteilt. Auch hier waren mehrheitlich Äste und Bäume, aber auch umgewehte Absperrungen von Baustellen der Grund für das Ausrücken der Patrouillen.

In drei Situationen ist es zu Autounfällen mit Sachschaden gekommen: Ein Autofahrer verunfallte wegen des Starkwindes, ein Fahrer krachte in einen umgestürzten Baum, und ein Auto wurde von einer Photovoltaik-Anlage getroffen, die der Wind von einem Dach wehte. Verletzte gab es laut Schneider keine.

Auch in der Stadt St.Gallen sind mehrere Meldungen eingegangen, wie die Stadtpolizei mitteilt. Sechs Meldungen betrafen umgefallene Bäume oder abgebrochene Äste, welche die Stadtpolizei teils selbst wegräumte. In manchen Fällen musste sie jedoch die Berufsfeuerwehr St.Gallen hinzuziehen. Zwei weitere Meldungen gingen wegen einer umgewehten mobilen Lichtsignalanlage ein. Auch hier konnte die Stadtpolizei den Platz selbst wieder freiräumen.

Hoher Sachschaden auf und am Bodensee

Der Sturm richtete nicht nur auf dem Land Schaden an. Der Wind fegte mit teilweise 120 Kilometern pro Stunde über den Bodensee und schlug dadurch bis zu zwei Meter hohe Wellen. Diese Naturgewalt brachte mehrere Dutzend Boote in Seenot, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt. Dazu kam es in den Häfen von Deutschland, Österreich und der Schweiz zu massiven Sachschäden.

Einige Boote, welche in den Häfen weilten, rissen sich los, einige von ihnen sanken sogar auf den Grund. Die Wasserschutzpolizeistationen Konstanz, Überlingen und Friedrichshafen waren bis tief in die Nacht mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz.

Dachteile auf Gleisen im Thurgau

Die Kantonspolizei Thurgau verzeichnete rund 80 Schadensmeldungen. Bei den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste, welche die Thurgauer Feuerwehr beseitigte. Wie die Nachrichtenagentur BRK-News berichtet, fielen bei Bürglen auf der Bahnstrecke Weinfelden–Sulgen Teile eines Metalldaches auf die Bahngleise.

Gemäss Kantonspolizei Thurgau sind zudem mehrere beschädigte Dächer oder umgestürzte Abschrankungen und Gegenstände gemeldet worden. In drei Fällen mussten sich Personen, die sich in Zeltlagern befanden, vor dem Gewitter in Sicherheit bringen. Sie wurden durch die Feuerwehr betreut.

Einer der drei Fälle war in Schönenbaumgarten, wo die Jungwacht und Blauring Muri (AG) ihre Zelte aufgeschlagen hatten. Jürg Kuhn, Kommandant der Feuerwehr Langrickenbach, war mit dem Zivilschutz Thurgau vor Ort. «Als ich gegen 23 Uhr vor Ort ankam, hatten sie sich bereits selber evakuiert», sagt er. Unterschlupf hätten sie 200 bis 300 Meter entfernt vom Zeltlager bei zwei Bauern und in einem dritten Objekt gefunden. «Manche von der Gruppe waren nass bis auf die Unterwäsche, teilweise haben sie das Wasser, das ihnen in die Gummistiefel gelaufen war, ausgeleert», so Kuhn weiter.

Die 150 Kinder sowie Lagerleiterinnen und Lagerleiter sind alle wohlauf. Sie wurden vom Zivilschutz mit Material wie trockenen Decken, Schlafsäcken und Ersatzkleidern versorgt. Ob das Lager fortgesetzt werden kann, ist noch nicht klar. «Die Gruppe klärt nun mit der Gemeinde ab, ob sie für die nächsten zwei bis drei Nächte in eine Turnhalle zügeln kann», sagt Kuhn.