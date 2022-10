Gewinnspiel Jetzt an der Olma-Schnitzeljagd mitmachen Die Olma und das St.Galler Tagblatt verbindet eine lange Geschichte. Geschichte und Tradition sind auch das Thema unserer interaktiven Schnitzeljagd. Machen Sie während der Messe mit und gewinnen Sie mit etwas Glück eine Migros Geschenkkarten im Wert von 1'500 Franken.

Olma-Schnitzeljagd

Nach Absagen und Einschränkungen während der Coronapandemie kann die Olma 2022 wieder vollumfänglich stattfinden. Wir vom St.Galler Tagblatt berichten schon seit der ersten Ausgabe 1943 über die Olma. Diese lange Geschichte wollen wir feiern und lancieren eine interaktive Schnitzeljagd, bei der sie auf spielerische Art einige der Olma-Traditionen und Meilensteine erkunden können.

Auf dem Olma-Gelände sind verschiedene Aufgaben und Quizfragen verstreut. Sie müssen diese ausfindig machen und möglichst viele Punkte sammeln. Sie selbst entscheiden, wie viele der Aufgaben Sie lösen wollen. Doch je mehr Punkte Sie machen, desto höher die Chance zu gewinnen. Unter den Teilnehmer:innen mit den meisten Punkten verlosen wir zwei Migros-Geschenkkarten im Wert von 1'500 und 500 Franken.

So machen Sie mit

Die Schnitzeljagd findet während der ganzen Olma-Messe vom 13. bis zum 23. Oktober 2022 statt. Gewisse Aufgaben können nur innerhalb des Messe-Areals gelöst werden.

Kostenlose App «Actionbound» herunterladen. (Download für iOS (Apple, Download für Android) Die App erfordert keine Registrierung. Mit dem Actionbound-Scanner den Starter-Code scannen. Den Starter-Code finden auf dem Olma-Gelände am Eingang E. Spitzname eingeben und loslegen Aufgaben lösen und so viele Punkte wie möglich sammeln. Das erhöht Ihre Gewinnchance. Wichtig dabei ist, die insgesamt 9 Aufgaben abzuschliessen, um Ihre Punkte einzureichen.

Um an der Verlosung mitzumachen und Ihren Punktestand einzureichen, bitten wir Sie in der App "Actionbound" zu Beginn der Schnitzeljagd Ihre Kontaktdaten auszufüllen.

Den Starter-Code finden Sie auf dem Olma-Gelände am Eingang E. Scannen Sie den Code mit Ihrer Actionbound-App, um direkt zur Schnitzeljagd zu gelangen und loszulegen.

Das können Sie gewinnen

Hauptpreis: Eine Migros-Geschenkkarte im Wert von 1'500 Franken.

Platz 2: Eine Migros-Geschenkkarte im Wert von 500 Franken

Die Geschenkkarte kann eingelöst werden bei:

Migros, Do it + Garden, Micasa, melectronics, SportXX, SportXX Outdoor, Bike World, Klubschule Migros, OBI, Ex Libris, Alnatura Bio-Supermarkt, Migros Ferien, Migrol und in den meisten Migros Gastrobetrieben.