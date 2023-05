«Gewerbefeindlich» Das Gartencenter Rutishauser verlässt Wil: Die SVP beschuldigt die Stadt – der Stadtrat distanziert sich vom Nachbarschaftsstreit Im Rechtsstreit um die Rutishauser AG sieht die SVP Anzeichen, dass sich in Wil eine «gewerbefeindliche Stimmung» verbreite. Der Stadtrat weist die Vorwürfe ab, betont die Legitimität von Rechtsmitteln und seinen Einsatz für lokale Unternehmen.

Noch ist der Blumenladen von Rutishauser in Wil offen. Aber nach der verhinderten Gewächshaus-Instandsetzung sucht das Geschäft nach einer neuen Bleibe. Bild: Sabrina Manser

Alles fing 2021 mit einem Hagelschaden am Gewächshaus des alteingesessenen Gartencenters Rutishauser in Wil an. Eine Instandsetzung der Verkaufsfläche mit Glasdach wurde von Nachbarn oder Nachbarinnen verhindert – sie zogen den Fall vors Verwaltungsgericht. Die Familie Rutishauser beschloss daraufhin, sich vom Standort zu trennen. Derzeit sucht sie nach einer neuen Verkaufsfläche, wohl nicht mehr in Wil.

Das sorgt für Frust, allen voran bei der SVP. In einer Motion vom März sprach Stadtparlamentarier Klaus Rüdiger von einem «gewerbefeindlichen Klima» und wollte wissen, wie die Stadt damit umgehe.

In seiner kürzlich veröffentlichten Antwort betont der Stadtrat, er würde einen Wegzug des Unternehmens bedauern. Ihm seien die konkreten Pläne von Rutishauser diesbezüglich nicht bekannt, er habe sich jedoch zweimal mit Vertretern und Vertreterinnen des Unternehmens ausgetauscht. Der Stadtrat unterstreicht noch einmal, dass er Rutishauser keinesfalls behindert habe. Denn die Stadtverwaltung hatte eine Bewilligung für die Behebung des Hagelschadens für nicht notwendig gehalten.

Erst das Verwaltungsgericht beschloss anders. Rechtsmittel seien ein legitimer Weg und nicht per se gewerbefeindlich, betont der Stadtrat. Im vorliegenden Fall wurde Rutishauser vor allem zum Verhängnis, dass sich das Gartencenter in einer Wohnzone befindet. Die ins Verfahren involvierten Organe hätten dabei versucht, eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden, was durchaus gewerbefreundlich sei.

Klaus Rüdiger findet dennoch, dass sich in Wil eine «schleichende gewerbefeindliche Stimmung» verbreite. Der Stadtrat verneint. Gewerbetreibende stünden derzeit grundsätzlich vor grossen Herausforderungen. Der Stadtrat selbst wolle mit einer verantwortungsvollen Wirtschaftspolitik einen Beitrag zum Erfolg des Wiler Gewerbes leisten. Hierfür stehe er in regelmässigem Austausch mit dem lokalen Gewerbe.