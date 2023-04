Gewalt Kanton St.Gallen: Immer mehr Polizeieinsätze im häuslichen Bereich Die erfassten Fälle polizeilicher Interventionen im häuslichen Bereich haben 2022 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zugenommen. Insgesamt mussten die St.Galler Polizeien über 200-mal mehr ausrücken.

Die Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt haben im Kanton St.Gallen 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent zugenommen. Bild: Getty

1655. So viele Male mussten Kantons- und Stadtpolizei St.Gallen 2022 insgesamt im häuslichen Bereich intervenieren. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 14 Prozent, wie die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen am Dienstag in einer Medienmitteilung schreibt.

Noch deutlicher ist die Zunahme bei Polizeieinsätzen wegen häuslicher Gewalt: Diese haben um 20 Prozent zugenommen (2022: 504; 2021: 420). Von Fällen häuslicher Gewalt wird dann gesprochen, wenn Personen innerhalb einer bestehenden oder aufgelösten familiären, ehelichen oder partnerschaftlichen Beziehung physische, psychische oder sexuelle Gewalt ausüben oder androhen und es zu einem Straftatbestand kommt, wie Petra Baumann, Leiterin der Koordinationsstelle Häusliche Gewalt und Menschenhandel des Kantons St.Gallen, auf Anfrage präzisiert.

Entstigmatisierung während der Pandemie

Warum dieser deutliche Anstieg der Fallzahlen?

Petra Baumann, Leiterin der Koordinationsstelle Häusliche Gewalt und Menschenhandel des Kantons St.Gallen. Bild: Marius Eckert

Es sei immer schwierig, ein komplexes Phänomen wie häusliche Gewalt zu erfassen, hält Baumann fest. Als möglichen Grund für die Zunahme der Interventionen nennt sie die Coronapandemie. Einerseits vermutet sie, dass häusliche Gewalt sowie entsprechende Hilfsangebote während der Pandemie vermehrt thematisiert worden seien. Wodurch sich Betroffene häufiger an die Polizei und andere Anlaufstellen gewandt hätten. Baumann sagt:

«Die Menschen merkten, dass man sich nicht schämen muss, wenn man Hilfe braucht.»

Sie ergänzt: «Es ist möglich, dass diejenigen Personen, die während der Pandemie zu Hause Gewalt erlebten, damals keine Möglichkeit hatten, Hilfe zu holen, sich aber jetzt an Hilfsangebote wenden können.»

Im vergangenen Jahr wurden mit 101 Fällen auch mehr polizeiliche Wegweisungen wegen häuslicher Gewalt (plus 30 Prozent) ausgesprochen als im Jahr davor. Gleich sieht es bei den polizeilichen Anordnungen wie Kontakt-, Annäherungs- und Rayonverboten aus. Hier stieg die totale Fallzahl auf 119 (plus 28 Prozent). Im Vergleich zu 2020 fällt die Zunahme der polizeilichen Massnahmen noch deutlicher aus. Wenn die Fälle häuslicher Gewalt steigen, ist es klar, dass es auch zu mehr polizeilichen Massnahmen kommt, sagt Baumann dazu.

Bei 679 Polizeieinsätzen im häuslichen Bereich im Kanton St.Gallen waren 2022 eines oder mehrere Kinder anwesend. Von insgesamt 1100 Kindern war ein unbestimmter Teil mehrmals in Polizeieinsätze involviert. Petra Baumann hält fest:

«Kinder sind das schwächste Glied in der Kette und benötigen eine besondere Fürsorge.»

Bei häuslicher Gewalt konzentriere man sich bei der Bearbeitung auf Täterschaft und Opfer. Hierbei sei es wichtig, ein besonderes Augenmerk auf die Nachbearbeitung bei den Kindern zu legen, sagt Baumann. Sie weist darauf hin, dass es im Kanton St.Gallen für Kinder, die häusliche Gewalt miterlebt haben, zum Beispiel zwischen den Eltern, diverse Hilfsangebote wie das Kinderschutzzentrum gebe.

Frauenhaus stark ausgelastet

Die Beratungsstelle Häusliche Gewalt für gewaltausübende Personen verzeichnet konstant hohe Zahlen. 2022 wurden 153 Personen an die Beratungsstelle vermittelt, wovon 66 Personen die Beratung in Anspruch nahmen. Bei der Opferhilfe SG-AR-AI nahmen im vergangenen Jahr 635 gewaltbetroffene Personen Unterstützung in Anspruch. «Die Beratungen sind mit hohem Aufwand verbunden und erfordern eine grosse Flexibilität. Dadurch ist die Belastung hoch», schreibt die Staatskanzlei.

Auch das Frauenhaus ist stark ausgelastet. Es verzeichnete im vergangenen Jahr 96 Eintritte, im Vergleich zum Vorjahr sind das fünf Personen mehr. Markant gestiegen ist die Zahl der Frauen und Kinder, die aufgrund einer Vollbelegung an andere Frauenhäuser vermittelt werden mussten. Im Jahr 2022 waren dies 51 Frauen, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr, und 30 Kinder. «Die anhaltend hohe Zahl Schutz suchender Frauen und ihrer Kinder stellt für die Mitarbeitenden des Frauenhauses eine deutliche Belastung dar», heisst es im Communiqué weiter.