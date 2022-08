Gewalt Er hörte zu, aber handelte nicht: 21-jähriger Rheintaler verurteilt, weil er brutalen Vorfall in Deutschland nicht der Polizei meldete An Silvester 2019 ereignete sich in Nürnberg (DE) eine brutale Gewaltszene, die über einen X-Box-Live-Chat akustisch übertragen wurde. Nun hat die Staatsanwaltschaft St.Gallen einen Ostschweizer verurteilt, der an diesem Abend zuhörte, jedoch nicht die Polizei rief.

Weil er zuhörte, jedoch nicht die Polizei alarmierte, wird ein 21-jähriger Rheintaler nun gebüsst. Symbolbild: Getty

In der Region Nürnberg (DE) spielte sich am 31. Dezember 2019 eine grausame Folterszene ab, die live über einen X-Box-Live-Chat akustisch übertragen wurde. Obwohl sich ein 21-jähriger Rheintaler zum Zeitpunkt des Vorfalles rund 310 Kilometer vom Tatort entfernt aufhielt, wurde er nun trotzdem von der Staatsanwaltschaft St.Gallen zur Rechenschaft gezogen. Der Grund dafür: Unterlassung der Nothilfe.

Misshandelter Sohn rächt sich

Es ist die Geschichte einer Familientragödie, die sich seit Jahren in der Region Nürnberg abspielte. Wie das Portal «Nordbayern.de» schreibt, habe ein 14-Jähriger gegenüber seinen zwei Gaming-Kollegen im Chat mehrmals behauptet, dass er von seinem Vater geschlagen werde. Daraufhin schmiedeten die drei Jugendlichen Rachepläne im Netz, denn sie wollten dem «Haustyrannen» eine Abreibung verpassen.

Jedoch eskalierte die Situation an Silvester 2019 bei einem Streit zwischen Vater und Sohn. Der damals 14-Jährige bedrohte seinen Vater mit einem Messer und richtete eine mit einem Deo erzeugte Stichflamme gegen ihn. Nachdem der Junge aus der Wohnung geflüchtet ist, rief sein Vater die Polizei und liess seinen Sohn ihn eine Noteinrichtung für Jugendliche einweisen.

Schläge und Scheinhinrichtungen – alles live zum mithören

Die zwei Kollegen des damals 14-jährigen Gamers sassen zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits im Zug von Köln nach Nürnberg, um ihre Rachepläne umzusetzen. Kurz nach Mitternacht gaben sich die zwei Männer als Polizisten aus, um sich Zugang zur Wohnung des Vaters zu verschaffen. Sie überfielen den Vater und die Schwester des 14-Jährigen und fesselten die beiden an Händen und Füssen.

Der 21-jährige autistische Täter verpasste dem Vater Ohrfeigen. Der zweite Täter, 23-jährig, schlug dem Vater einen Hammerstiel gegen den Kopf, drückte ihm eine Schreckschusspistole ins Genick und führte drei Scheinhinrichtungen aus. Zuvor hat er sich mit seinem Smartphone in den X-Box-Gaming-Chat eingewählt, wodurch alle Teilnehmenden das Verbrechen akustisch miterleben konnten. Nicht nur der 14-jährige Sohn konnte so das Wimmern und Weinen der Opfer mitverfolgen, sondern auch ein Gaming-Kollege aus dem Rheintal und mindestens zwei weitere Personen.

Der Vater erlitt bei der Gewaltorgie eine Hirnblutung und musste daraufhin während mehrerer Monate im Krankenhaus betreut werden. Die Schwester des damals 14-Jährigen ist seitdem schwer traumatisiert, da sie an diesem Abend um ihr Leben bangte und sich davor fürchtete, vergewaltigt zu werden.

Verfolgungsjagd mit dramatischem Ende

Nachbarn seien laut «Nordbayern.de» auf den Lärm in der Wohnung aufmerksam geworden und hätten die Polizei gerufen. Daraufhin stahlen die Täter das Auto des Vaters und versuchten, so der Polizei zu entkommen. Bei der Verfolgungsjagd verlor der Fahrer die Kontrolle über das gestohlene Auto. Der Wagen flog 15 Meter weit, setzte auf einem Hügel auf, hob erneut ab und krachte zehn Meter entfernt in die Lagerhalle eines Getränkehändlers im Nürnberger Land.

Ostschweizer war live dabei und wird nun verurteilt

Mitte August ist der Rheintaler von der Staatsanwaltschaft St.Gallen wegen Unterlassung der Nothilfe verurteilt worden. So heisst es im Strafbefehl, dass der 21-Jährige es unterlassen habe, «dem in unmittelbarer Lebensgefahr schwebenden Mann zu helfen, obwohl er vor, aber insbesondere während der Tatausübung, via Xbox-Live-Party akustisch mit den Tätern verbunden war.» Aufgrund der Umstände hätte man ihm zumuten können, die Polizei zu informieren, um so zu helfen.

Der Rheintaler ist für sein Nichtstun zu einer bedingten Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 30 Franken sowie einer Busse verurteilt worden. Insgesamt belaufen sich die Gebühren und Auslagen für den 21-Jährigen auf 1200 Franken. Die beschlagnahmte X-Box-Konsole wird von der Staatsanwaltschaft vernichtet.

Doch das ist nicht der einzige Vorfall, weshalb der Rheintaler verurteilt wird: Zudem teilte er ein Video per Whatsapp, in dem harte Pornografie zu sehen ist.

Gewaltvideos müssen gemeldet werden Ausserdem: Ab wann ist der Konsum von Gewaltvideos strafbar? Bezüglich Gewaltdarstellung besagt der Art. 135 des Strafgesetzbuches: «Wer Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände oder Vorführungen, die, ohne schutzwürdigen kulturellen oder wis­sen­schaftlichen Wert zu haben, grausame Gewalttätigkeiten gegen Men­schen oder Tiere eindringlich darstellen und dabei die elementare Würde des Menschen in schwerer Weise verletzen, herstellt, einführt, lagert, in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt oder zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.» Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen, fügt hinzu: «Wer ein Gewaltvideo erhält, darf es nicht abspeichern, nicht weiterschicken, sondern muss den Erhalt sofort der Polizei melden.»

«Es geht darum, Zivilcourage zu zeigen»

Im Artikel 128 des Strafgesetzbuchs heisst es: «Wer einem Menschen, den er verletzt hat, oder einem Menschen, der in unmittelbarer Lebensgefahr schwebt, nicht hilft, obwohl es ihm den Umständen nach zugemutet werden könnte, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.» Doch wie konnte sich der 21-jährige Ostschweizer dem Ernst der Lage bewusst sein, wenn er den Vorfall nicht mit eigenen Augen beobachten konnte?

Leo-Philippe Menzel, Medienbeauftragter der Staatsanwaltschaft St.Gallen, schreibt auf Anfrage: «Im vorliegenden Fall musste der Beschuldigte, welcher alles akustisch mithören konnte, davon ausgehen, dass sich das Opfer in unmittelbarer Lebensgefahr befand. Den Umständen nach konnte ihm demnach zugemutet werden, in dieser Situation zu helfen bzw. die Polizei zu informieren.» Landesgrenzen sind in diesem Fall kein Hindernis, um Nothilfe zu leisten.

Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen, sagt:

«Im Grundsatz geht es darum, mindestens Zivilcourage zu zeigen.»

Das bedeute nicht wegzuschauen, die Rettungskräfte (117, 118, 144, 112) zu verständigen und damit die Hilfe zu ermöglichen.