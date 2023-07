Gesundheitszentrum «Wir hoffen, diesen Worten vertrauen zu dürfen» – So reagiert der Flawiler Gemeinderat auf den Neubau-Verzicht von Solviva Aus dem Neubau für das Gesundheitszentrum in Flawil wird nichts. Solviva verzichtet darauf. Die Verunsicherung beim Gemeinderat und in der Region ist gross.

Der Neubau-Verzicht war eine düstere Nachricht für Flawil: Gemeinde und Bevölkerung hoffen, dass bald wieder der Tag anbricht. Bild: Michel Canonica

Damit hatte niemand gerechnet. Auch die Gemeinde nicht. Dem Baustart für das Gesundheits-, Therapie- und Pflegezentrum in Flawil stand nichts mehr im Wege. Die Einsprachen und Rekurse waren vom Tisch. Die Baubewilligung lag rechtskräftig vor. Die Bagger hätten auffahren können. Doch es kam anders. Vor zehn Tagen zog Solviva die Notbremse: Es gibt keinen Neubau für das Gesundheitszentrum. Das Unternehmen bläst das Projekt aus Kostengründen. Nun soll neu geplant werden.

Ist dies der Anfang vom Ende des Solviva-Pläne in Flawil? Droht nun der komplette Rückzug des Unternehmens? «Wir halten am Standort Flawil fest, versichern die Verantwortlichen. Ob das reicht, die Zweifel zu beseitigen, die Bevölkerung zu beruhigen?

Hoffen auf baldige Klarheit

Die Verunsicherung in der Region ist gross. Gewiss ist heute einzig eines: So rasch geht es in Flawil nicht weiter. Es kommt zu Verzögerungen. Die Rede ist von einem Jahr – mindestens.

Die Gemeinde hatte sich von Beginn weg für eine gute Nachfolgelösung für das Spital stark gemacht. Vor zwei Jahren war Lichterlöschen. Damals war die Gemeinde guten Mutes, dass es mit den Plänen von Solviva in Flawil klappt. Im aktuellen «Flade-Blatt», dem Informationsblatt von Flawil und Degersheim, macht der Flawiler Gemeinderat aus seiner Enttäuschung über den neusten Entscheid des Unternehmens kein Geheimnis. Die Begründung, steigende Bau- und Zinskosten, sei zu respektieren, «auch wenn der bezahlte, projektbezogene Kaufpreis an den Kanton von 1,6 Millionen Franken eher vorteilhaft ausfiel».

Das Unternehmen will nun «forciert» eine Umnutzung des bestehenden Gebäudes prüfen. Dazu der Gemeinderat: «Wir hoffen, diesen Worten vertrauen zu dürfen.» Er habe sich über Jahre für das Gesundheits-, Therapie- und Pflegezentrums eingesetzt. Auf der Grundlage dieses Konzepts seien der Boden und die Spitalbauten damals der Solviva Immobilien AG auch übertragen worden.

«Das Schlimmste wäre, wenn die Spitalliegenschaft über Jahre hinaus leer stünde», hatte Gemeindepräsident Elmar Metzger zu Beginn der Planung gesagt. Derzeit ist dies der Fall. Wie lange noch, ist offen. Der Gemeinderat hofft auf einen möglichst kurzen Projektunterbruch, die Bevölkerung auf rasche Antworten.