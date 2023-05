Gesundheitsversorgung Zustupf für Quereinsteiger und Ausbildungspflicht für Praxisinstitutionen: So will der Kanton St.Gallen die Pflegeinitiative umsetzen Der Kanton St.Gallen will die Pflegeinitiative schnell und wirksam umsetzen, und dabei gar eine führende Rolle in der Schweiz einnehmen. Die Massnahmen dafür sind laut Kanton klar, jedoch fehlt aktuell die gesetzliche Grundlage.

Auch sie könnten von der Pflegeinitiative profitieren: Mitarbeiter der St.Galler Spitex. Bild: Michel Canonica

Schnell und wirksam: Diese Schlagworte sollen im Kanton St.Gallen Programm sein, wenn es um die Umsetzung der Pflegeinitiative geht. Immerhin sei der Kanton davon überzeugt, «dass die Pflege einen wichtigen Pfeiler der Gesundheitsversorgung darstellt», wie es im Communiqué der Regierung heisst.

Die Anliegen der Pflegeinitiative muss der Kanton gemäss den Vorgaben des Bundes in zwei Etappen bearbeiten: In der ersten Etappe wolle die Regierung die Ausbildung in der Pflege fördern. Und in der zweiten Etappe sind Massnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals geplant, wie es in der Mitteilung heisst.

Klarer Fokus auf starke Ausbildung

Konkret plant die Regierung im ersten Schritt Quereinsteigende sowie Fachfrauen und Fachmänner Gesundheit im Übergang zum Studium finanziell zu unterstützen. Denn: «Mit dem geplanten Ausbildungsbeitrag des Kantons können die Studierenden ihren Lebensunterhalt sichern.» So solle sich die Attraktivität sich weiterzubilden erhöhen.

Im zweiten Schritt will der Kanton gemäss Mitteilung die Praxisinstitutionen sämtlicher Versorgungsbereiche verpflichten, Ausbildungsplätze anzubieten. «Als Ausgleich möchte die Regierung die ausbildenden Praxisinstitutionen finanziell unterstützen.» Zudem plane der Kanton, versorgungs- und bereichsübergreifende Ausbildungsverbunde finanziell zu fördern.

Umsetzung bereits nächstes Jahr

Mit diesen Massnahmen wolle die Regierung ein klares Zeichen zugunsten einer starken Ausbildung in der Pflege setzen, heisst es im Communiqué. Und weiter:

«Die Regierung ist überzeugt, dass der Kanton St.Gallen so eine führende Rolle in der raschen Umsetzung der Pflegeinitiative einnimmt.»

Erste Massnahmen sollen gemäss Regierung bereits nächstes Jahr, also 2024 in Kraft treten, das gesamte Massnahmenpaket 2025. Eine Herausforderung bleibe dabei die zeitnahe Schaffung einer gesetzlichen Grundlage.

Praxisausbildungsbetriebe, Bildungsanbieter, Verbände und die Gemeinden haben laut Kanton eine Mitsprachemöglichkeit bei der Umsetzung der Pflegeinitiative. Nach aktuellem Stand werde sich auch die St.Galler Stimmbevölkerung zu den Massnahmen äussern dürfen, bevor finanzielle Mittel gesprochen werden können. (red.)