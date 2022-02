Gerichtsurteil Thurgauer Carchauffeur wehrt sich gegen Kantonsverweis während illegaler Coronademo und bekommt Recht – teilweise Ein Thurgauer Carchauffeur wurde im vergangenen April mit einer Busladung voll Coronademonstranten nicht an eine illegale Kundgebung in Rapperswil vorgelassen. Nach kurzer Zeit wurde er ein zweites Mal angehalten und des Kantons verwiesen. Zu Unrecht, wie das Verwaltungsgericht St.Gallen nun entschieden hat.

4000 Menschen versammelten sich am 24. April 2021 in Rapperswil, um gegen die Coronamassnahmen des Bundes zu demonstrieren. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Kantonspolizei St.Gallen hatte Interessierte mehrmals ausdrücklich aufgefordert, nicht nach Rapperswil-Jona zu reisen. Dennoch fand dort am 24. April vergangenen Jahres eine Coronademonstration mit rund 4000 Teilnehmer statt. Die Stadt hatte das entsprechende Gesuch des Vereins Stiller Protest etwa einen Monat zuvor abgewiesen, mit der Begründung, der Verein halte sich erfahrungsgemäss kaum an die Coronamassnahmen.

Die Polizei liess die Demonstrierenden dennoch grösstenteils gewähren. Einige Wegweisungen sprach sie allerdings aus. Unter anderem verwies sie einen Thurgauer Carchauffeur, der mit seinem Reisecar eine vermeintliche «Wandergruppe» in die Stadt chauffierte, erst aus der Stadt und nach einer zweiten Kontrolle gar für 24 Stunden aus dem Kanton. Das wollte dieser nicht hinnehmen und ging rechtlich – ohne die Unterstützung eines Anwalts – gegen die Verweise vor.

Zwei Kontrollen in eineinhalb Stunden

Gegen 10.30 Uhr war das Car in Rapperswil von der Kantonspolizei St.Gallen kontrolliert worden. «Aus Kleidung, Verhalten und Aussagen der Fahrgäste» schlossen die Polizisten gemäss den Ausführungen des Verwaltungsgerichts, dass es sich bei den Passagieren nicht um eine Wandergruppe, sondern um Demonstranten handelte, mit der Absicht an der unbewilligten Kundgebung teilzunehmen. Und so erteilte sie dem Chauffeur – und nur ihm – eine Fernhalteverfügung für die nächsten 24 Stunden von der «ganzen Stadt Rapperswil».

Keine eineinhalb Stunden später wurde das Fahrzeug mitsamt Passagieren erneut von der Polizei kontrolliert. Diesmal zwar ausserhalb der Stadt, aber immer noch auf dem Gebiet der politischen Gemeinde Rapperswil-Jona. Die Kantonspolizei erteilte dem Chauffeur daraufhin einen Kantonsverweis für 24 Stunden. Dieser liess seine Fahrgäste schliesslich im Kanton Zürich aussteigen, von wo aus diese ungehindert mit dem öffentlichen Verkehr an die Demo weiterzogen.

Kantonsverweis unverhältnismässig

Das liess der Chauffeur nicht auf sich sitzen, zumal er gemäss eigenen Aussagen nie vorgehabt hatte, an der Kundgebung teilzunehmen. Und so erhob er Rekurs gegen die beiden Fernhalte- und Wegweisungsverfügungen. Nachdem das Sicherheits- und Justizdepartement den Rekurs ablehnte, legte er kurzerhand Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein. Er sei lediglich ein «Bauernopfer» gewesen, argumentierte er in einem Schreiben. Als «Zweckveranlasserin» komme seiner Auffassung nach allenfalls die Organisatorin der «Wandergruppe» in Frage. Zudem sei er nicht für das Verhalten seiner Fahrgäste am Zielort verantwortlich.

Das St.Galler Verwaltungsgericht hat dem Chauffeur nun zumindest teilweise recht gegeben. Es hat entschieden, dass die um 10.30 Uhr verfügte Fernhaltung vom Stadtgebiet «recht- und verhältnismässig» war. Die kurz darauf an der Ortsgrenze ausgesprochene Wegweisungsverfügung aus dem Kanton St.Gallen hingegen erweise sich «im Hinblick auf die Verhinderung der Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ungeeignet und damit unverhältnismässig».

Dies, weil die Fernhaltemassnahme gegen den Chauffeur nicht ausreichte, um die Wandergruppe an der Teilnahme an der illegalen Kundgebung abzuhalten. Und, weil diese auch vom Kanton Zürich aus ohne weiteres mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Rapperswil gelangen konnten.

Die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens sind daher nur zu zwei Dritteln vom Beschwerdeführer zu bezahlen. Das restliche Drittel trägt der Staat. So bekommt der Chauffeur von den insgesamt 1500 Franken, 500 Franken zurückerstattet.