Gerichtsfall Sie brachen in Thurgauer Firma ein und klauten Hanfblüten in grossen Mengen: Zwei Männer zu Gefängnis verurteilt April 2019: Einbrecher steigen in eine Thurgauer CBD-Hanf-Firma und in ein Schulhaus ein. Die Täter klauen Gegenstände im Wert von über 430'000 Franken. Die geschädigte Firma versuchte damals, mit einem Überwachungsvideo auf Youtube die Tätersuche zu befeuern. Ein Zürcher Gericht hat nun zwei der damaligen Einbrecher verurteilt.

Die Angeklagten übten die meisten Einbrüche unweit ihres Wohnorts in Schwamedingen aus. Bild: Getty Images

Im April 2019 kommen bei einem Einbruch in die Thurgauer Firma The Botanicals AG in Schönenberg an der Thur 200 Kilogramm CBD-Blüten im Wert von 300'000 Franken weg. Aufsehen erregte das daraufhin veröffentlichte Überwachungsvideo der Tat, das wenig später die geschädigte Firma ins Netz stellte. Darauf zu sehen sind fünf schlecht maskierte Männer, die gegen 1 Uhr in der Nacht in die Werkhalle des CBD-Produktherstellers einbrechen. Klar vernehmbar ist auf dem Video auch, wie einer der Einbrecher einen Kollegen beim Namen «Jérôme» nennt und der Angesprochene reagiert.

Das beklaute Schönenberger Unternehmen stellte das Überwachungsvideo des Einbruchs auf Youtube, um Hinweise zu den Tätern zu erhalten. Video: Youtube

Wie «20 Minuten» berichtet, standen zwei Männer der Einbrecherbande jetzt am Mittwoch in Zürich vor Gericht. Dem 23- und 25-Jährigen wird vorgeworfen, innerhalb eines Jahres insgesamt 44 Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Die gemeinsame Deliktsumme der beiden Diebe beträgt 580'000 Franken. Ihre Einbrüche verübten die Angeklagten teilweise zusammen, alleine oder mit weiteren Komplizen, wie auch im Falle der Thurgauer Firma.

In demselben Jahr brachen die Angeklagten auch in eine Thurgauer Schule ein und klauten Computer und Laptops im Wert von über 130'000 Franken. Damit ergaunerten sich die Diebe, die sich zumeist mit kleineren Summen von einigen hundert oder tausend Franken begnügten, im Thurgau am meisten.

Ein Angeklagter fehlte

Beim Prozess am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich erschien lediglich der 23-jährige Angeklagte. Sein Komplize überbrachte zehn Minuten vor Gerichtstermin ein ärztliches Zeugnis, welches ihm eine Verhandlungsunfähigkeit von einem Monat bescheinigte. «Dieses Verhalten grenzt an Rechtsmissbrauch», soll der Richter daraufhin verärgert gesagt haben. Der Prozess wurde schliesslich in Abwesenheit des vierfach vorbestraften 25-Jährigen fortgeführt.

Der Prozess fand am Mittwoch im Bezirksgericht Zürich statt. Bild: Severin Bigler

Der erschienene Mitbeschuldigte war indes geständig. Er hätte die Taten aus Gruppendruck und für Anerkennung von seinen Komplizen begangen: «Es war wie ein sehr dummes Spiel.» Aber Dummheit schützt vor Strafe nicht. Der Staatsanwalt klagte die Männer des banden- und gewerbsmässigen Diebstahls sowie weiterer Delikte, etwa Erpressung, an. Er verlangte für den Jüngeren eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten, für den Älteren acht Jahre und zwei Monate, weil dieser der «Kopf der Gruppierung» gewesen sei.

Aufgrund seiner Rolle als Anführer der Einbrechergruppe und seiner vier Vorstrafen verurteilte das Gericht den Abwesenden schliesslich zu sechs Jahren Gefängnis. Sein Mitbeschuldigter kam mit einer Freiheitsstrafe von vier Jahren glimpflicher davon. Ihm kamen sein Geständnis und sein positiver Lebenswandel zugute. Der 23-Jährige ist mittlerweile Selbstständigerwerbender eines Onlineshops für Kryptowährungen.