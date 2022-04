Gerichtsfall 19 Jahre lang fast täglich Suchtmittel konsumiert: Gericht ordnet Therapieverlängerung an Ein 36-jähriger Schweizer wollte die Entlassung aus einer stationären Massnahme erwirken. Er wurde 2017 für die Vergewaltigung an einer Frau verurteilt. Das Kantonsgericht lehnte das Begehren ab.

Vor rund fünf Jahren hat der Beschuldigte unter Drogeneinfluss seine Zimmernachbarin vergewaltigt. Bild: Getty

Die Strafkammer des Kantonsgerichts St.Gallen hatte den Beschuldigten im März 2017 zu einer Freiheitsstrafe von 4,5 Jahren verurteilt und eine stationäre therapeutische Massnahme angeordnet. Er hatte unter Drogeneinfluss eine Frau vergewaltigt. In der Zwischenzeit verbrachte er fast fünf Jahre im Massnahmenzentrum und hoffte auf ein Leben in Freiheit. Das kantonale Sicherheits- und Justizdepartement lehnte die bedingte Entlassung aus der stationären Massnahme jedoch ab und beantragte am Kantonsgericht die Verlängerung um weitere drei Jahre.

Langer Drogenkonsum hinterliess Spuren

An der Gerichtsverhandlung erklärte der Mann, er wisse, dass er in der Vergangenheit grosse Fehler gemacht habe. Er sei sehr früh mit Suchtmitteln in Kontakt gekommen und habe fast 19 Jahre lang tagtäglich konsumiert. Dies habe Spuren hinterlassen. Im Berufungsprozess vom März 2017 hatte er geschildert, wie es zur Vergewaltigung kam.

Er und seine Zimmernachbarin hätten oft miteinander Bier getrunken, erzählte er damals. Am Tattag habe er sich ebenfalls mit ihr getroffen. Weil er vorher Drogen genommen habe, sei er plötzlich überzeugt gewesen, die Frau habe ihm Kokain gestohlen. Er bedrohte das Opfer mit einer Nagelfeile und forderte es auf, das Kokain herauszurücken. Schliesslich vergewaltigte er die Frau. Schon vor diesem Vorfall hatte er sich mehrmals strafbar gemacht. Die Vorstrafen betrafen unter anderem Raub, Drohung und Tätlichkeiten.

Gutachten als «katastrophal» bezeichnet

An der aktuellen Verhandlung am Kantonsgericht spielte ein neues Gutachten über den Beschuldigten eine zentrale Rolle. Darin wurde ihm attestiert, dass er während der stationären Massnahme Fortschritte gemacht hat, jedoch sei das Risiko noch immer hoch, dass er wieder in alte Muster zurückfalle. Diagnostiziert wurden eine dissoziale Persönlichkeitsstörung und ein Abhängigkeitssyndrom von Kokain, Cannabis und Alkohol, welches er zurzeit nur in einem geschützten Rahmen unter Kontrolle habe. Auch sei Selbstüberschätzung erkennbar.

Dieses Gutachten bedeute für ihn eine Katastrophe und entspreche nicht den Tatsachen, erklärte der Beschuldigte. Vor allem von den Einzeltherapien in der stationären Massnahme habe er profitiert und er habe sich und die Sucht unter Kontrolle. Nach fünf Jahren Therapie wolle er nun endlich beweisen, dass er ein deliktfreies, ganz normales Leben in Freiheit führen könne.

Anklage und Verteidigung attestieren Fortschritte

Sein Mandant sei in den letzten Jahren ein beträchtliches Wegstück in die richtige Richtung gegangen, erklärte der Verteidiger. Nun sei es an der Zeit, die Massnahme zeitlich zu begrenzen, um dem Beschuldigten eine Perspektive zu geben. Eine Verlängerung um drei Jahre sei kontraproduktiv. Es bestehe die Gefahr, dass sie seinem Mandanten das Gefühl gebe, man wolle ihn «wegtherapieren». Er sei unverzüglich in eine Aussenwohngruppe zu verlegen, wo er sich besser auf das Leben in Freiheit vorbereiten könne.

Die Staatsanwältin wies darauf hin, dass das Gutachten eine Verlängerung der Massnahme um zwei bis drei Jahre mit zunehmender Lockerungsstrategie empfiehlt. Auch sie attestierte dem Beschuldigten, dass er in der Therapie Fortschritte gemacht und unter anderem während dieser Zeit eine Lehre abgeschlossen hat. Jedoch sei er noch nicht so weit, ohne entsprechenden Rahmen in Freiheit zu leben. «Es wäre fatal, wenn mit einer verfrühten Entlassung die Fortschritte wieder zunichte gemacht würden», betonte sie.

Stationäre Massnahme um zwei Jahre verlängert

Das Kantonsgericht gab seinen Entscheid schriftlich bekannt. Es ordnete an, dass die stationäre Massnahme um zwei Jahre verlängert wird. Auf die Anträge der Verteidigung, der Beschuldigte sei bedingt zu entlassen respektive unverzüglich in das Wohn- und Arbeitsexternat zu überführen, trat das Gericht nicht ein. Die Verfahrenskosten von rund 9200 Franken hat der Beschuldigte zu zahlen.