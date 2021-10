Geriatrie und Demenz Die Thurgauer werden immer älter und gebrechlicher: Alle Bezirke erhalten nun eine «Fachstelle Alter» Mit dem Massnahmenplan «Geriatrie und Demenz 2022-2025» setzt der Kanton Thurgau verstärkt auf die Vernetzung und Zusammenarbeit in Richtung der integrierten Versorgung sowie auf Angebote für pflegende Angehörige. Ein Kernelement ist, dass alle Bezirke eine kantonale Fachstelle Alter erhalten sollen.

Der Massnahmenplan «Geriatrie und Demenz» ist eine Verbundaufgabe von Kanton und Gemeinden: Andreas Schoenenberger, Chefarzt Medizinische Klinik Kantonsspital Münsterlingen (links), Regierungsrat Urs Martin und René Walther, Vizepräsident des Verbands Thurgauer Gemeinden. Bild: Hans Suter

«Die Perspektive ist eigentlich nicht schön», sagte Regierungsrat Urs Martin am Freitag vor den Medien. Bis zum Jahr 2035 wird sich die Zahl der Menschen im Alter von 80 Jahren und mehr gegenüber 2019 verdoppeln, was an sich schön sei. Das Unschöne sei die Zunahme der chronischen und Mehrfacherkrankungen sowie verschiedener Formen von Demenz. Allen Menschen im Kanton trotz Erkrankung ein würdiges Leben im Alter zu ermöglichen, stelle für die Gesellschaft, die Gemeinden und den Kanton eine grosse Herausforderung dar.

«Die Krankheitsbilder werden zahlreicher und komplexer», bestätigte auch René Walther, Vizepräsident des Verbandes Thurgauer Gemeinden. «Alleine stossen die Gemeinden schnell an ihre Grenzen.» Er wies darauf hin, dass vor dem Hintergrund steigender Kosten darauf zu achten sei, dass Doppelspurigkeiten und ein Überangebot verhindert werden.

Jeder Bezirk erhält eine kantonale Fachstelle

Die Fachwelt ist sich einig, dass die Entwicklung eine Anpassung der medizinischen, pflegerischen und sozial unterstützenden Massnahmen erfordert. Darauf hat der Kanton Thurgau bereits 2016 mit einem Massnahmenplan reagiert und legt nun das Folgeprogramm «Geriatrie und Demenz» für die Jahre 2022 bis 2025 vor. In der Politik ist man sich einig, dass es eine Verbundaufgabe von Gemeinden und Kanton ist. Mit dem Massnahmenplan unterstützt und erweitert der Kanton die Verankerung bestehender und neuer Angebote für eine bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung der alten und hochaltrigen Bevölkerung im Kanton Thurgau.

Ein Kernstück ist laut Gesundheitsdirektor Urs Martin die Drehscheibe, wie sie heute nur im Bezirk Arbon besteht. Neu soll jeder Bezirk eine «Fachstelle Alter» erhalten.

Susanna Schuppisser erläutert den Patientenpfad. Bild: Hans Suter

Laut Gesamtprojektleiterin Susanna Schuppisser baut das Geriatrie- und Demenzkonzept auf sechs vernetzten Handlungsfeldern auf. Diese reichen von der Autonomie und Selbstständigkeit zu Hause über ambulante und stationäre Therapie und Rehabilitation bis hin zu Innovation und Entwicklung. Sie unterstrich die Bedeutung des Massnahmenprogramms mit den Worten:

«Ohne Massnahmen müsste die Zahl der Pflegebetten von heute rund 3000 auf etwa 4500 im Jahr 2030 erhöht werden.»

Den Teufelskreis gezielt durchbrechen

Andreas Schoenenberger zeigt, wie der «Teufelskreis der Gebrechlichkeit» durchbrochen werden kann. Bild: Hans Suter

Der Krankheitsverlauf ist so individuell wie die Lebensgeschichte und der Patientenpfad jedes einzelnen Menschen. Andreas Schoenenberger, Chefarzt der Medizinischen Klinik am Spital Münsterlingen, verdeutlichte: Im Alter von 70 bis 74 Jahren haben etwa 40 Prozent der Männer und Frauen bereits drei oder mehr Erkrankungen. Man müsse daher den «Teufelskreis der Gebrechlichkeit» durchbrechen. Dieser beginne oft mit Muskelabbau, was zu verminderter Kraft und Ausdauer führe. Dies wiederum vermindere die Gehfähigkeit und Aktivität, was eine Abnahme des Energieverbrauchs zur Folge habe und mangels Appetit in einer chronischen Eiweiss- und Energie-Mangelernährung münde.



Zur Umsetzung des Massnahmenplans beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat am 8. Dezember mit dem Budget 2022 einen Kredit von 2,5 Millionen Franken. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 11,5 Millionen Franken; der Grossteil wird über Regelfinanzierungen und Rückstellungen getragen.