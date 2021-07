«Das ist inakzeptabel»: Was Verwaltungsratspräsident Peter Weigelt zu den Turbulenzen um das Onlineportal «Die Ostschweiz» sagt

In einem Beitrag im Onlinemagazin «Die Ostschweiz» vergleicht ein Gastautor die Impfkampagne des Bundesrates mit dem Genozid am eigenen Volk. Der Text hätte in dieser Form nicht publiziert werden dürfen, sagt nun Peter Weigelt, Verwaltungsratspräsident der Ostschweizer Medien AG.