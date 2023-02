Genesung schreitet voran Nach schwerem Schädel-Hirn-Trauma: Der St.Galler Regierungspräsident Fredy Fässler arbeitet wieder Am Dienstag hat der St.Galler Regierungspräsident Fredy Fässler seine Arbeit teilweise wieder aufgenommen. Gestützt auf die ersten Erfahrungen wird er entscheiden können, ob er sein Regierungsamt wieder vollumfänglich auszuüben vermag.

Regierungsrat Fredy Fässler. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (St.Gallen, 19. April 2022)

Bei einem Sturz hatte sich Regierungsrat Fredy Fässler am 6. Oktober 2022 ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen. Nach einem längeren stationären Spital- und Rehabilitationsaufenthalt konnte Fässler kurz vor Weihnachten die ambulante Rehabilitation aufnehmen. Heute konnte er zum ersten Mal seit seinem Sturz wieder einen Arbeitseinsatz leisten, schreibt die Staatskanzlei St.Gallen in einer Medienmitteilung vom Dienstagnachmittag.

Die Arbeitseinsätze seien so ausgelegt, dass Fredy Fässler einschätzen kann, welche Arbeitsbelastung in Zukunft möglich sein wird. Gestützt auf diese Erfahrungen werde Fässler entscheiden, ob er sein Regierungsamt wieder vollständig aufnehmen kann. Die Teileinsätze sind vorerst bis Ende Februar vorgesehen. Laut Mitteilung werde er an der Frühjahrssession jedoch nicht teilnehmen.

Ob Fredy Fässler das Präsidium der Konferenz der Kantonalen Justiz- und

Polizeidirektorinnen und –direktoren weiterführen wird, bleibt derzeit ebenfalls noch offen. Unverändert bleibt bis auf Weiteres die Zuständigkeit: Vizepräsident Marc Mächler leitet die Regierungssitzungen und führt stellvertretend das Sicherheits- und Justizdepartement. (pd/vat)