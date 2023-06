Genesung Der St.Galler Regierungsrat Fredy Fässler hat die Arbeit nach seinem epileptischem Anfall wieder aufgenommen Am vergangenen Dienstag erlitt der SP-Regierungsrat abermals einen gesundheitlichen Rückschlag. Doch er ist bereits zurück. Aber nicht als Regierungspräsident.

Ist zurück bei der Arbeit: Regierungsrat Fredy Fässler. Bild: Arthur Gamsa

Während der wöchentlichen Regierungssitzung am vergangenen Dienstag hat Fredy Fässler (SP) einen epileptischen Anfall erlitten. Sanität und Notarzt brachten den 64-Jährigen ins Spital, wo er über Nacht zur Überwachung blieb. Der Kanton St.Gallen schrieb anschliessend in einer Medienmitteilung: «Voraussichtlich wird er seine Arbeitstätigkeit in den nächsten Tagen schrittweise wieder aufnehmen.»

Und tatsächlich: Fässler arbeitet wieder. Dies bestätigt Staatssekretär Benedikt van Spyk auf Anfrage. Wobei Fässler seit gestern nicht mehr Regierungspräsident ist. Das Amt ging turnusmässig über an Stefan Kölliker (SVP). «Dadurch wird Fredy Fässler von den präsidialen Aufgaben entlastet», wie van Spyk sagt.

Schwere Verletzung im Herbst

Es ist nicht der erste gesundheitliche Vorfall Fässlers. Im vergangenen Oktober stürzte er zu Hause, fiel auf den Hinterkopf und zog sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zu. Erst im März übernahm er wieder das Sicherheits- und Justizdepartement, das zwischenzeitlich Marc Mächler (FDP) führte.

Anfang Mai kündigte Fässler schliesslich den Rücktritt auf Frühling 2024 an. Er ist seit 2012 Mitglied der St.Galler Regierung.