Generalversammlung Wechsel an der Spitze der Ostschweizer Industrie: Andrea Berlinger soll Präsidentin der IHK St.Gallen-Appenzell werden Der Vorstand des grössten Ostschweizer Wirtschaftsverbands bereitet eine Personalrochade vor. Als neue IHK-Präsidentin ab 2024 wird die Toggenburger Unternehmerin Andrea Berlinger Schwyter vorgeschlagen. Sie soll Roland Ledergerber ablösen.

Der IHK-Vorstand schlägt Unternehmerin Andrea Berlinger als neue Präsidentin ab 2024 vor. Bild: Michel Canonica

Der Ostschweizer Industrie geht es momentan recht gut - aber die Unsicherheiten nehmen zu. Roland Ledergerber, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) St.Gallen-Appenzell, stellte an der Generalversammlung am Mittwochabend in Herisau fest: «Alte Gewissheiten lösen sich auf.» Die Sicherstellung der Energieversorgung in der Schweiz beispielsweise müsse weiterhin höchste Priorität haben. Und der Fachkräftemangel, die aktuelle Hauptsorge der Ostschweizer Wirtschaft, verschärfe sich. Zwei von drei Ostschweizer Unternehmen hätten Mühe, geeignetes Personal zu finden.

Für die IHK selber gilt letzteres nicht. Im kommenden Jahr steht im Vorstand «eine grössere personelle Rochade» bevor, wie Ledergerber vor den über 400 Anwesenden auf der Baustelle der neuen Metrohm-Produktionshalle ankündigte. Rund die Hälfte der 15 Vorstandsmitglieder scheidet aus - wegen der Statuten, die unter anderem eine Amtszeitbeschränkung enthalten. Die Nachfolgeregelung aber sei zum Glück auf gutem Weg, so Ledergerber. Man habe bereits Zusagen erhalten.

Auch Ledergerber selber gehört zu jenen, die ihre Funktion aufgrund der Amtszeitbeschränkung abgeben werden - durchaus mit Wehmut, wie er sagt: «Ich habe das extrem gerne gemacht». Für ihn als Präsidenten gilt eine maximale Amtsdauer von sechs Jahren. Für die anderen Vorstandsmitglieder sind es in der Regel neun Jahre.

Für Roland Ledergerber geht die Zeit als IHK-Präsident bald zu Ende. Bild: Michel Canonica

Das Image der Wirtschaft verbessern

Ledergerbers Nachfolge ist bereits aufgegleist, wie am Mittwoch bekannt wurde: Andrea Berlinger Schwyter soll IHK-Präsidentin werden. Sie ist Inhaberin des Toggenburger Medizinaltechnikunternehmens Berlinger und bereits heute Mitglied des IHK-Vorstands. Ihre Wahl zur IHK-Präsidentin wird zwar erst 2024 stattfinden, an der Generalversammlung am Mittwoch erhielt sie aber bereits spontanen Applaus.

Was reizt Andrea Berlinger am IHK-Präsidium? Ein wichtiges Anliegen sei ihr, das Image der Wirtschaft zu verbessern, sagt sie im Anschluss an die Versammlung. Dieses Aussenbild sei zum Beispiel geprägt durch Negativschlagzeilen über einzelne Manager. «Aber die Wirtschaft, das sind nicht einfach ein paar Führungskräfte - das sind wir alle.»

Berlinger hat 2018 die operative Führung ihres Unternehmens abgegeben und ist seither Verwaltungsratspräsidentin. Sie ist zudem Vizepräsidentin des neu gegründeten Innovationsparks Ost.