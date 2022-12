Gedankenstrich-Kolumne Walter Hugentobler: www – was wir wissen www - darüber macht sich unser Kolumnist Walter Hugentobler Gedanken. Er erinnert sich an seinen ersten Internetkurs, sinniert darüber, wie Herr Google heute in unserm Alltag präsent ist, und verrät, was www im zu Ende gehenden Jahr für ihn bedeutet.

Walter Hugentobler, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Reto Martin

www – world wide web. Das hat sich bei uns seit anfangs der 2000er-Jahre in den Alltag eingeschlichen und sich festgesetzt wie ein – nützlicher oder schädlicher? – Virus.

Umgangssprachlich wird das world wide web meistens mit dem Internet gleichgesetzt, das Web jedoch stellt nur eine der möglichen Nutzungen des Internets dar.

Es entstand 1989 als Projekt am CERN in der Nähe von Genf. Das ursprüngliche Ziel war es, Forschungsergebnisse auf einfache Art mit Kollegen auszutauschen. Ein Weg zu diesem Ziel war das «verflechten» von wissenschaftlichen Artikeln – also das Erstellen eines Webs.

Und dann kam die populäre Nutzung. Surfen war angesagt. Ich weiss noch, wie ich an einem «Internetkurs» war und wir abstrusen Fragestellungen nachgingen – zum Beispiel: was kostet ein Liter Milch in Finnland? – nur um herauszufinden, wie leistungsfähig dieses Netz wirklich ist.

Und heute ist es nicht mehr wegzudenken aus unserem Leben. Keine Gesprächsrunde in der nicht jemand irgendwann den Herrn Google aufruft und einen strittigen Diskussionspunkt ein für alle Mal klärt. Kein Aufsatz, kein Bericht ohne Absicherung im Netz. Keine Kolumne ohne Zuhilfenahme des Webs.

Dann hat einmal ein Freund das Kürzel kurzerhand umfunktioniert und daraus «www – wir wählen Walter» gemacht, was mich geehrt und gefreut hat, zumal die Wahl dann auch erfolgreich war.

Und was heisst www im Jahre 2022? Ich würde meinen: Wahlen – Weltmeisterschaft – Weihnachten – alles im Dezember!

Die Bundesratswahlen haben wir erfolgreich hinter uns gebracht. Dankbare Namen ermöglichten Spielereien im Vorfeld um den Rösti, den gleichnamigen Graben oder die Frage, warum denn die SVP plötzlich einen Vogt wollte, wenn auch einen eigenen, dem setzte die SP zumindest eine Herzogin entgegen, sie hiess aber Frau Herzog – was natürlich überhaupt nicht geht – darum wurde dann auch die jurassische Queen Elisabeth gekrönt. War eine fröhliche, unterhaltsame Zeit von der Kandidatensuche bis zur Wahl und jetzt ist wieder politischer Alltag eingekehrt.

Ähnlich erging es der Fussballweltmeisterschaft, mindestens aus Schweizer Sicht. Mit vielen Hoffnungen und Erwartungen losgereist und losgelegt, waren wir am Anfang noch sehr erfolgreich, die Mannschaft ist dann aber im Achtelfinal brutal abgeschifft. Die schönste Nebensache der Welt, der Völker verbindende Fussball, war ob der Diskussionen um Menschenrechte, Klima, Sinnhaftigkeit wirklich Nebensache. Ausser, dass wir wahrscheinlich noch an keiner Meisterschaft die Angst des Tormanns beim Elfmeter so oft beobachten konnten. Das Runde gehört ins Eckige, am Schluss gewinnt die beste Mannschaft. Aus. Fertig.

Jetzt noch Weihnachten. Bei Kerzenschein, Zimtduft, Klingelingeling und Schneegestöber erwarten wir das Fest der Liebe. Dieses Jahr begleitet mich der ruhige, hoffnungsvolle, zarte Text von Georg Thurmair durch diese Zeit:

Wieder glänzt der Abendstern

Und entzündet all die andern

Himmelslichter nah und fern.

Und er mahnt auch mich, zu wandern

durch das riesengrosse All,

eine Reise anzutreten,

um in einem kleinen Stall

hinzuknien und anzubeten,

wo ein Kindlein diese Welt,

diese unermesslich weite,

grosse, dunkle, tiefe, breite,

in den kleinen Händen hält.

In diesem Geiste wünsche ich allen Glanz am Baum und in den Augen, traute Festtage und einen gelungenen Start ins Jahr 2023.