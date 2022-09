Gedankenstrich-Kolumne Walter Hugentobler: Wicki und die starken Männer Da wird einer König, an einem Fest in Pratteln. Doch er ist einsam und macht sich auf die Suche nach seinesgleichen. Fündig wird er im Thurgau. Unser Kolumnist Walter Hugentobler schreibt, wie es dazu kam. Und auch darüber, welche seltsamen Ämter und Gruppierungen dieses und andere Märchen auf den Plan rufen.

Walter Hugentobler, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Reto Martin

Es begab sich, dass Wicki loszog, um gegen die Bösen in seinem Land zu kämpfen. Am Rhein prattelten sie unbarmherzig aufeinander. Nach einigen Plattwürfen, nach Brienzer, Münger Murks, Schlungg und Wyberhaken (!) stand das pfiffige Kerlchen als Sieger fest. Wicki hatte die starken Männer, die Bösen, alle besiegt und im Schlussgang kam ihm – maradonaähnlich - ein göttliches Händchen zu Hilfe. Wicki wurde – kaum vorstellbar im Nukleus der direkten Demokratie – der König im Land der Bösen!

Und so lebte er...

Nein, eben nicht glücklich und zufrieden. Schnell merkte er, dass man in diesem Land auf dem royalen Parkett sehr, sehr einsam war. Er suchte seinesgleichen, zog verzweifelt im Land herum und wurde dann endlich fündig. Im Thurgau fand er eine ebenbürtige Partnerin, die Apfelkönigin und das ganze Land bejubelte die blaublütige Hochzeit.

Und sie lebten glücklich und zufrieden... nein, eben nicht!

Die Gruppierung «mOa» (Vereinigung für moralische Obacht) betrat den Ring und wirbelte mächtig im Sägemehl herum. Schwingen ist gewaltverherrlichend! Es demonstriert körperliche Gewalt und animiert junge Menschen, Konflikte durch Kämpfen zu lösen. Und das in einer Zeit, wo doch die Erwachsenen auf der ganzen Welt aufzeigen, dass Gewalt keine Lösung ist, dass es andere Wege gibt. Ein Hoch dem Pfadfinder, der sie findet!

Kurz: «mOa» erreichte nach einer intensiven intellektuellen Debatte und nachdem sich auch das «BSh» (Bundesamt für jeden Schwachsinn zu haben) medial eingebracht hatte, dass der Schwingsport verboten wurde!

Wicki sollte der letzte König in der Dynastie der Bösen bleiben.

Im gleichen Zug und aus gleichem Grund wurde gleichzeitig auch die Geschichte von Wicki und den starken Männern verboten. Und dann gab es da noch den anderen listigen Blonden mit der Sturmfrisur, nein, nicht der Trottel aus England, gemeint ist der kleine Gallier. Verboten! Asterix und Obelix sind nicht nur gewaltverherrlichend, weil sie in jedem Abenteuer unzählige Römer verdreschen, sie frönen mit ihren Wildschweingelagen auch dem üppigen Fleischgenuss. Das ist für heutige Leserinnen und Leser unzumutbar.

Im Thurgau wurde dann auch noch das Märchen «Schneewittchen» verboten, weil es den Apfel in ein schlechtes Licht stellt – er könnte ja vergiftet sein – und für die Thurgauer Land- und Getränkewirtschaft geschäftsschädigend sein könnte. Die Bestrebungen der Gruppierung «A&S» (Apfel & Saft), auch die Bibel oder Teile daraus wegen tendenziösen Apfeldarstellungen zu verbieten, sind an höheren Mächten gescheitert.

Märchen und andere erfundene Geschichten blieben aber in der Schusslinie und wurden flächendeckend wegen Gewaltverherrlichung, Rassismus, diskriminierenden Frauenbildern, Kindsmisshandlungen etc. etc. verboten. So werden wir künftig auf Hänsel und Gretel, Papa Moll, Odysseus, Struwwelpeter, Rotkäppchen, Winnetou, Globi, Pippi Langstrumpf aus Achtsamkeit und umfassender Korrektheit verzichten müssen. Früher hiess es, Kinder brauchen Märchen. Sie halfen der Sinnfindung, der Bildung der Verstandeskräfte und der Klärung von Emotionen, der Charakterbildung, der Orientierung. Diese Werte gelten heute noch, geraten aber immer stärker unter Druck.

Und unsere Schule hatte es sich zur Aufgabe gemacht, junge Menschen zu mündigen Bürgern zu bilden. Offensichtlich vertraut man darauf nicht mehr. Vielmehr wird normiert, korrigiert, verschont, verboten.

Und in Russland läuft eine Teilmobilmachung.