Gedankenstrich-Kolumne Walter Hugentobler: Unvernunft macht glücklich Handlungen ohne tieferen Sinn lassen uns die alltäglichen Konventionen abschütteln. Die Unvernunft hat ihren Reiz, ist sich Kolumnist Walter Hugentobler sicher.

Walter Hugentobler, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Reto Martin

Das Leben ist kein Ponyhof, und wer behauptet, dass Vernunft und Logik uns zum Glück führen, hat offensichtlich noch nie um 6 Uhr morgens eine Bratwurst und ein Bier an einem Schwingfest genossen. In diesen Momenten, in denen die Unvernunft in unser Leben einzieht, strahlen unsere Herzen vor Freude und wir jubilieren.

Unvernunft macht glücklich - eine These, die auf den ersten Blick absurd erscheint. Schliesslich sind Vernunft und Rationalität die Grundpfeiler unserer modernen Gesellschaft. Wir planen, organisieren und optimieren unser Leben, um möglichst effektiv zu sein und unsere Ziele zu erreichen. Doch was passiert dabei mit unserer Lebensfreude? Immer mehr Menschen fühlen sich ausgebrannt, gestresst und unglücklich. Sie hetzen von Termin zu Termin, arbeiten bis spät in die Nacht und gönnen sich kaum Pausen. Dabei vergessen sie oft das Wesentliche: Das Leben soll auch Spaß machen. Doch wie können wir uns diesen Wunsch nach Glück erfüllen, wenn wir ständig in der Falle von Vernunft und Effizienzdenken gefangen sind?

Nehmen wir uns ein Beispiel an den Kindern. Sie leben oft noch unbeschwert und intuitiv. Sie folgen ihren Impulsen, lassen sich von ihrer Neugier treiben. Dabei nehmen sie das Leben mit all seinen Facetten viel intensiver wahr. Sie spielen, lachen und geniessen die einfachen Dinge des Lebens. Und genau das macht sie so glücklich. Doch je älter wir werden, desto mehr verlieren wir uns in unserem Denken und Organisieren und vergessen dabei, dass das Leben kein perfekt geplantes Projekt ist. Wir wollen alles kontrollieren und rationalisieren, aber dadurch verpassen wir oft die schönen, überraschenden Momente, die das Leben so wertvoll machen.

Unvernunft kann uns helfen, aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Vielleicht sollten wir öfter mal unsere Pläne über Bord werfen und einfach spontan handeln. Uns erlauben, uns auch mal auf Dinge einzulassen, die keinen tieferen Sinn haben. Einfach mal den Moment geniessen und das Leben feiern.

So können wir auch unsere Kreativität und Intuition wiederbeleben. Wenn wir uns erlauben, unvernünftig zu sein, können wir uns auch auf neue Erfahrungen und Begegnungen einlassen und entdecken neue Seiten an uns selbst.

Natürlich bedeutet Unvernunft nicht, dass wir komplett verantwortungslos handeln sollen. Wir sollten auf unsere Umgebung achten und uns nicht in Gefahr bringen. Aber wir sollten auch mal etwas tun, was uns einfach nur glücklich macht. Frierend und nass im Regen tanzen, mitten im Jahr einen Probesilvester feiern, eine mitternächtliche Kanutour unternehmen oder einen Tag lang im Bett liegen und ein gutes Buch lesen - alles Dinge, die keinen tieferen Zweck erfüllen, darin liegt der Reiz der Unvernunft: Im bewussten Ausbrechen, im Sich-gehen-lassen, im Abschütteln der alltäglichen Konventionen.

Doch warum fällt es uns so schwer, uns unvernünftig zu verhalten? Vielleicht liegt es daran, dass wir Angst haben, die Kontrolle zu verlieren. Wir haben Angst vor dem Unbekannten und dem Unerwarteten. Obwohl genau diese Dinge das Leben erst spannend und lebenswert machen.

Also, liebe Leserinnen und Leser, lassen Sie uns öfter mal unvernünftig sein. Gönnen Sie sich kleine Freuden und Fluchten, in diesen Momenten sind wir vielleicht unvernünftig, aber vor allem sind wir eins: Glücklich – in diesem Ponyhof!