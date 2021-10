Gedankenstrich-Kolumne Walter Hugentobler: «Sind Sie getestet?» Was soll die Frage? Ja, natürlich! Wie alle. Wie wir alle, weltweit, ein Leben lang. Unser Dasein ist eine einzige, sich ergänzende und aneinandergekoppelte Testreihe.

Walter Hugentobler, Tagblatt-Kolumnist.



Bild: Arthur Gamsa

Die Erde ist ein einziges Testcenter und wir lassen uns auf Herz und Nieren, auf Demenz und Dummheit, auf Fruchtbarkeit oder Fahrtauglichkeit prüfen. Manchmal von aussen angeordnet und gesteuert, manchmal selbst verschuldet, dann wieder aus eigenem Antrieb, aus Unsicherheit, aus Neugierde, aus Bestätigungsdrang oder Daseinsangst.

Schon die Ankunft von den meisten von uns wurde durch einen Test angekündigt: einen Schwangerschaftstest. Vielleicht ist schon der Zusammenkunft der biologischen Eltern oder der Verschmelzung der Keimzellen ein Test vorangegangen. Ein Partnertest aus der «SIE» oder «ER» oder «Sie&Er» oder aus «Modernes Liebesdurcheinander» oder wie diese farbbebilderten Dummdeutschsammlungen zur allgemeinen Volksverblödung alle heissen mögen. Im besten Fall hiess der Test, der die Zeugungswilligen in ihrer Absicht bestärkte: «Wie gut passen Sie zusammen?» Oder vielleicht war es auch ein HIV-Test.

Möglicherweise wurden während der Schwangerschaft Instrumente der pränatalen Diagnostik eingesetzt und kaum das Licht der Welt erblickt, erfolgte eine erste Beurteilung durch den APGAR-Test: Atmung, Puls, Grundtonus, Aussehen, Reflexe. Und zack hat man eine erste Punktzahl, eine erste Beurteilung – und das wird jetzt durchs Leben begleiten!

Schulreifetest, Aufnahmeprüfung, Tauglichkeitsprüfung, Fahrprüfung, IQ-Test, EQ-Test, ABC-Test, Quark- und Quatschtest, Eignungstest, Charaktertest, Klugscheissertest, Lerntypentest, Konzen­trationstest, Gesundheitscheck.

Zu viel? Zu wenig? Zu gross? Zu klein? Zu schnell? Zu langsam? Normal oder verrückt? Unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich?

Dabei zweifeln wir dann auch gerne einmal an der Wahrhaftigkeit des Resultates, zum Beispiel beim Schwangerschaftstest oder beim IQ-Test.

Ursprünglich können die Testmotivationen auf die vier Fragen: «Bist Du schuldig?», «Bist Du fähig?», «Wer bin ich?» und «Bin ich krank?» zurückgeführt werden. Schon Adam und Eva wurden getestet – mit dem bekannten Ausgang: Schuldig, nicht bestanden. Raus aus dem Paradies!

Initiationsriten, Aufnahmeprüfungen, Courageprüfungen, Männlichkeitsbeweise dienen dazu, zu zeigen, ob man fähig ist und dazugehören kann.

Dazu gibt es die absurdesten, makabersten, brutalsten Beispiele. Aber auch amüsante! So in einer uralten chinesischen Beamtenprüfung: Der Kandidat musste einen Becher Schnaps trinken und dann ein Gedicht schreiben. Ist das nur bei Beamtenprüfungen so? Wohin, wenn ich nicht weiss, wer ich bin? Nach Delphi, da steht über dem Tempel «Erkenne Dich selbst». Heute ein weites Spiel- und Tummelfeld für Coaches, Consulter, Trainer und auch virtuose Troubadoure.

Choleriker, Melancholiker, Phlegmatiker oder Sanguiniker? Und wie viel davon? Persönlichkeitstests, Fragebögen und Checklisten, die wir ganz freiwillig ausfüllen, sind Zeugnis unseres uralten Bedürfnisses, uns selbst zu erkennen, und unseres andauernden Zweifelns: Wer bin ich und bin ich gut genug?

Und wie bin ich? Schrittzahlen, Blutdruck, Blutzucker, Kalorienaufnahme und -verbrauch, früher haben Medizinmänner und Gelehrte unsere Gesundheit beurteilt und uns gescholten, wenn etwas aus dem Ruder lief. Heute erlauben uns Apps und Testgeräte eine weitgehende Selbstdiagnose und pseudo-wissenschaftliche Texte auf dem Internet helfen uns nicht nur, unsere Gesundheit unter Kontrolle zu haben, sie wecken und nähren in einigen Menschen auch Ängste und öffnen wiederum eine Einnahmenquelle mit Salben und Pillen, die für und gegen alles helfen sollen.

Vielen Tests oder Prüfungen ist eines gemeinsam: Man bekommt danach einen Ausweis, ein Attest, ein Zeugnis, ein Zertifikat – damit ist dokumentiert, ob man darf oder nicht, kann oder nicht, dabei ist oder nicht. So einfach ist das.

Womöglich werden auch Sie in Zukunft bei der Frage «Sind Sie getestet?» mit einem herzlich verschmitzten und überzeugten «Ja, klar» antworten können. Und auf einen Test mehr oder weniger kommt es nicht an.