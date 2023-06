Gedankenstrich-Kolumne Walter Hugentobler: Schweizer Gastfreundschaft – immer und überall? Beobachtungen unseres Kolumnisten Unser Kolumnist Walter Hugentobler sinniert in seinem aktuellen «Gedankenstrich» darüber, ob Schweizerinnen und Schweizer Gastfreundschaft tatsächlich können, wo er Grenzen beobachtet – und er fragt sich, weshalb Gastfreundschaft kein Wahlkampfthema ist.

Walter Hugentobler, «Tagblatt»-Kolumnist.

Die Schweiz rühmt sich selber gerne, ein gastfreundliches Land zu sein. In alter Tradition werden Gäste und Besucher herzlich empfangen und zuvorkommend behandelt.

Vor der Pandemie hörte ich immer wieder: «Wenn du richtig schöne Ferien machen willst, wenn du wirklich als Gast König sein willst, dann musst du nach Österreich fahren. Die wissen, was Gastfreundschaft, was Herzlichkeit und Dienstleistung bedeutet.» Einige dieser Stimmen sind nach Corona verstummt, man hat sich auf die schweizerische Gastronomie besonnen, hat das Königsein im eigenen Land entdeckt, liess sich in der Schweiz verwöhnen.

Und siehe da, hüben und drüben wurde erkannt: Wir können Gastfreundschaft!

Können wir wirklich?

Letzte Woche hatte die Schweiz einen Gast, einen virtuellen Gast. Im Bundeshaus. Wolodimir Selenski, der Präsident der Ukraine, sprach zu unseren Parlamentariern. Sie erinnern sich: Ukraine? Das ist das Land, welches vor bald anderthalb Jahren von einem durchgeknallten Putin überfallen wurde und seither im Verteidigungskrieg steht. Das Land, welches Opfer ist, auf die gleichen Werte baut, wie wir in der Schweiz, das Land, welches diese Werte tagtäglich im Krieg gegen diesen hinterhältigen Aggressor verteidigt. Krieg! Wir haben keine Vorstellung, was das wirklich bedeutet, wir haben nur Bilder.

Selenski also Gast unseres Parlamentes.

Am Abend warf ich irgendwann einen kurzen Blick in die Berichterstattung und sah mit Entsetzen, dass ein strammer Teil unserer Volksvertreter nicht im Saal anwesend war! Hä, kann mir das jemand erklären? Ist das denn irgendwie gastfreundlich oder auch nur respektvoll? Es ist unanständig, ignorant und beleidigend. Warum verlassen gerade die Parteiangehörigen, die immer das Hohelied der Freiheit und Unabhängigkeit singen, den Saal? «Wir brauchen keine fremden Richter!» - ja glauben denn die wirklich, die Ukraine müsse widerstandslos fremde Besatzer akzeptieren?

«Die Freiheit ist in der DNA unseres Landes… Schon unsere Vorfahren wussten: Nur wer Land und Leute schützt, kann frei sein.» So steht es im Parteiprogramm dieser politischen Gruppierung. Ist das nur ihr Privileg? Darf nicht auch die Ukraine ihr Land und ihre Leute schützen, verdient sie dabei nicht genau unsere Unterstützung, weil wir uns auch verteidigen würden und ebenso erwarten würden, dass wir dabei von anderen souveränen Staaten unterstützt würden?

«Es war Mittagspause», habe ich gehört. Ok, das verstehe ich natürlich. Immer wieder sehen wir erschüttert die Bilder von diesen geschundenen Parlamentariern, komplett übermüdet vom Zeitungsblättern, von Apéros und vom Aktenschleppen. Da kann man ja nicht schlicht aus Anstand auf die Mittagspause verzichten.

«Neutralität» habe ich gehört. Welche Neutralität denn? Wir leben ja keine konsequente Neutralität, weil das nicht geht, weil eben auch wir auf unsere Partner angewiesen sind. Sonst müsste man militärische, politische, wirtschaftliche und touristische Neutralität einfordern! Kein russischer Ölhandel mehr in der Schweiz, keine Briefkastenfirmen von russischen Oligarchen, keine grosskotzigen russischen Touristen mehr in unserer schönen Alpenwelt! Womit wir wieder bei der Gastfreundschaft wären.

Wäre doch ein Wahlkampfthema für Parlamentarier mit strikter Mittagspause!