Gedankenstrich-Kolumne Walter Hugentobler: Metzgete klingt heute sehr deftig und passt doch wunderbar zum Zeitgeist Kesselfleisch und Sauerkraut lässt sich unser Kolumnist nicht nehmen. Er taucht in die urchig-gesellige Atmosphäre seiner Lieblingsmetzgete ein und erklärt, warum das seit vielen Generationen gefeierte Erntedankfest viel mehr ist als die schiere Fleischeslust – und in ihrer ehrlichen Form bestens in die heutige Zeit passt.

Walter Hugentobler, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Arthur Gamsa

Ja, ich gebe es zu, ich habe es wieder getan! Ich bin an eine Metzgete – meine Lieblingsmetzgete – gegangen. Ich bin eingetaucht in diesen Gastraum, in diese ganz spezielle Atmosphäre, in diese einmalige Stimmung. Und habe es genossen! Diesen ureigenen Geschmack, diese urchigen Gerüche, fettgeschwängerte Luft und zufriedene Menschen.

Mir kommt es manchmal vor, als ob alle vor dem Wintereinbruch nochmals zusammenströmen, aus den hintersten Winkeln mit Müttern und Grossvätern eintreffen und ein spezielles Erntedankfest feiern. All die Menschen, die in vergnügtem Sein zusammen sind und geniessen – es ist nicht die schiere Fleischeslust! Es ist vielmehr das archaische Erleben einer fröhlichen Geselligkeit am Ende eines blühenden Sommers, inmitten eines buntbelaubten Herbstes. Ein gemeinsames Vorbereiten auf die kalten, dunklen Wintermonate – die so kalt nicht mehr sind, ich weiss – eine frühe Bilanz, Jahresrückblick im munteren Gespräch und Jahresrückblick auf dem dampfenden Teller.

Ein Freund von mir hat einmal das Wort «Blutwurstlachen» geprägt. Das trifft es auf den Punkt. Nicht besoffenes Grölen, kein primitives Schmatzen, ein unglaublich gelassenes, heiteres Zusammensein, das man geniesst, weil es etwas abschliesst und alle hoffen, dass das nächste Jahr wieder ein fruchtbares werden wird.

Und warum schreibe ich, dass ich es «zugebe», wieder dort gewesen zu sein? Weil ich irgendwo im Hinterkopf befürchte, dass es sicher eine Bewegung geben wird, die uns auch dieses Ritual noch verbieten will. Verbieten will, dass man sich so erfreut am leckeren Schmause. Ich warte darauf, dass intolerante Andersdenkende sich an meiner Windschutzscheibe festkleben, um mir brachial-pädagogisch beizubringen, dass es falsch ist, eine Blutwurst oder ein Gnagi zu essen.

In unserer Zeit tönen Worte wie Metzgete – oder süddeutsch: Schlachtfest, oder österreichisch: Sautanz, oder in der Romandie la fête du cochon –, Blutwurst – oder wortbildlicher: Bluthund –, Schlachtplatte oder Leberwurst sehr deftig. Auch der Begriff «Geschnetzeltes», ein Gericht, das auch unter dem Jahr verspeist wird und in Kombination mit «Zürcher» weltweit als Leckerei bekannt ist, lässt bei oberflächlichem Hinhören schon mal ein Gemetzel assoziieren. Aber es sind ehrliche Wörter, sie bezeichnen und beschreiben etwas, wie es ist. Es sind nicht in schonende Samthüllen eingepackte Begriffe, die etwas umschreiben, um nicht sagen zu müssen, was es wirklich ist. Ja, an einer Metzgete wird gemetzget.

Und der Anlass passt wunderbar zum Zeitgeist: Es ist Fleisch von nebenan und «nose to tail», das Tier wird ganzheitlich verwertet! Und nach der Schlachtung müssen alle Produkte, die nicht haltbar gemacht und aufbewahrt werden können, rasch gegessen werden.

Das ist nichts Neues, das haben schon unsere Urgrosseltern so gemacht. Und weil eine Familie alleine das nicht schafft, strömt die ganze Nachbarschaft zusammen und daraus ergibt sich die oben beschriebene ganz spezielle Atmosphäre.

Ich respektiere alle Menschen, die keine Begeisterung für diese Form von Erntedank entwickeln mögen, ich respektiere alle, die diesen Fleisch- und Krautgenuss nicht schätzen, ich respektiere sie. Und trotzdem werde ich es wieder tun! Mit Kesselfleisch, Sauerkraut, Rösti und Saft!