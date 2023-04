Gedankenstrich-Kolumne Walter Hugentobler: Ich gestehe … Künstliche Intelligenz ist das Thema der Stunde. ChatGPT hat auch die Neugier unseres Kolumnisten Walter Hugentobler geweckt, wie er nun zugibt.

Walter Hugentobler, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Reto Martin

Ja, ich gestehe es! Ich habe mein letztes Kolumnenhonorar dem Kloster gespendet. Weil ich es nicht verdient habe! Und warum gestehe ich das Ihnen allen und gehe nicht einfach beichten? Weil es Sie alle, die diesen Text lesen, betrifft! Leider! Ich gestehe, ich habe meine letzte Kolumne nicht selber geschrieben, ich habe sie schreiben lassen! Von ChatGPT. Und ich kann Ihnen sagen, das ist genauso faszinierend wie erschreckend.

Da gibt man ein Thema, zum Beispiel «Unvernunft macht glücklich», und einige Stichworte in ein Programm ein, und dieses entwickelt dann einen Text. Unglaublich!

Dieses System sammelt alles Wissen zum Thema und den Stichwörtern, vernetzt diese, bringt sie in einen logischen Zusammenhang und formuliert einen schlüssigen Text dazu. Ich sass gebannt und beinahe ungläubig vor dem Bildschirm. Das gibt es doch nicht! Irgendwie tröstete ich mich ein bisschen damit, dass ich das Gefühl hatte, der Text käme etwas holprig daher. Also, so gut und perfekt ist das Programm doch nicht.

Bis am nächsten Tag mein Sohn zu Besuch kam. Er hat das System mit einigen meiner alten Kolumnen «gefüttert» und dieses hat meinen Wortschatz und meine Art, Sätze zu formulieren gelernt.

Dann haben wir den generierten Kolumnentext vom Vortag eingegeben und das System angewiesen, diesen Text im Stil von Walter Hugentobler zu schreiben.

Und das war dann endgültig ungeheuerlich! Wiederum vor unseren Augen entwickelte sich Wort für Wort ein Text und ich muss sagen: Der hätte von mir sein können! Oder haben Sie gemerkt, dass dem nicht so ist?

Wie kann man ChatGPT erklären? Ich habe keine Ahnung, darum habe ich das System gefragt:

«Wie soll ich die Funktion von dir einem durchschnittlichen Mitteleuropäer erklären?»

«Du könntest sagen, dass ich ein computerbasiertes System bin, das in der Lage ist, auf Fragen zu antworten und Informationen zu liefern, ähnlich wie eine Suchmaschine. Allerdings arbeite ich nicht nur mit Schlüsselwörtern, sondern verstehe auch den Kontext und kann auf komplexe Fragen antworten. Ich basiere auf künstlicher Intelligenz (KI) und wurde entwickelt, um menschenähnliche Antworten und Interaktionen zu ermöglichen.»

Okay!

Dann habe ich noch weitere Fragen gestellt, so zum Beispiel, wie denn die Zukunft des Systems aussieht, ob ich Angst vor ihm haben müsse, ob es mir die Adresse von Gott geben könne, was in einer Demokratie geschieht, wenn das Volk dumm ist usw. Und es war höchst spannend und gleichermassen schockierend, wie klar, fundiert und vernünftig die Antworten waren.

In der letzten Woche hat ein KI-generiertes Bild einen Fotowettbewerb gewonnen, ebenso machte im Internet ein Lied die Runde, das angeblich von einem Superstar aufgenommen worden sein soll. Auch hier hat der Urheber das Stück mithilfe künstlicher Intelligenz produziert.

KI ist vorhanden, ist längst in unserem Alltag angekommen und kann nicht mehr weggeredet werden. Ich befürchte, darauf sind wir nicht vorbereitet, und ich erinnere mich an Goethes «Zauberlehrling»: «Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los!»

Vielleicht sollten in Zukunft entsprechende Texte als mUkI-Texte gekennzeichnet werden: mit Unterstützung künstlicher Intelligenz!

Und jetzt sind Sie vielleicht gwundrig? Im Internet gibt es eine Gratisversion. Und wenn Sie sie öffnen, fragen Sie einmal, was das System über Sie weiss! Viel Vergnügen beim Staunen!