Gedankenstrich-Kolumne Walter Hugentobler: Fragestunden sind nicht zwingend Sternstunden Der Thurgauer Grosse Rat führt eine parlamentarische Fragestunde ein – in einem Kanton der kurzen Wege ein absurdes Ansinnen, findet unser Kolumnist. Und stellt den Politikerinnen und Politikern gleich eine erste hintersinnige Frage: In welche Richtung dreht sich die Erde?

Walter Hugentobler, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Arthur Gamsa

Der Grosse Rat des Kantons Thurgau hat – entgegen der Empfehlung des Regierungsrates – entschieden, dass im Parlament eine Fragestunde eingeführt wird. Richtig nach dem Vorbild der «Grossen», wie das nationale Parlament, dort gibt es das ja auch! Vielleicht haben sich die Damen und Herren damit etwas überlupft. National ist eben nicht kantonal. Und in einem Kanton, wo man sich immer der kurzen Wege rühmt – ausser vielleicht beim verlangsamten Schnelltrassenbau – tönt das Ansinnen absurd.

Alle Kantonsratsmitglieder haben jederzeit die Möglichkeit, während einer Ratssitzung direkt mit jedem Regierungsmitglied zu sprechen oder ausserhalb dieses Gefässes ins Regierungsgebäude zu gehen oder zu telefonieren. Das ist effizient, informativ und häufig auch zielführend. Und es setzt auch nicht den ganzen Verwaltungsapparat in Bewegung. Es werden nicht Angestellte beschäftigt mit Fragestellungen, die im persönlichen Austausch auf höchster Ebene hätten geklärt werden können. Mitarbeitende in der kantonalen Verwaltung werden dadurch sinnlos beübt, und die gleichen fragestellenden kantonalen Parlamentarier werden in der nächsten Budgetdebatte wieder vom Leder ziehen, dass diese Verwaltung einfach aufgeblasen ist und man das Personal reduzieren müsste.

Aber es stimmt natürlich: Ein persönliches Gespräch mit einem Regierungsmitglied, ein abklärendes Telefonat, ein erläuterndes Treffen, das ist alles nicht öffentlichkeits- und medienwirksam. Die kurzen Wege helfen vielleicht, die Frage zu klären und etwas anzustossen, sogar Lösungen zu finden, aber: Das steht nicht in der Zeitung. Es ist der Sache dienlich, nicht aber den Wählerstimmen.

Ich gehe böswilligerweise davon aus, dass aus diesem Grund dieses parlamentarische Instrument auf Kantonsebene eingeführt wurde: Man will damit auch zeigen, dass man sich für die Wählenden einsetzt und man sich für eine Wiederwahl anbietet.

Und jetzt: Die erste Fragestunde im Grossen Rat scheint ein echter Rohrkrepierer gewesen zu sein.

Hätte ich die Möglichkeit einer Frage gehabt, hätte ich gefragt: In welche Richtung dreht sich die Erde?

Wie geht es Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, wie reagieren Sie auf diese Frage? Gehen Sie innerlich einen Schritt zurück, überlegen Sie sich: Wie ist jetzt das, wo geht die Sonne auf? Im Osten und nachher geht sie im Westen unter? Die Sonne bewegt sich aber nicht, die Erde bewegt sich – und wie denn genau ...? Wie muss das also funktionieren – so rum oder andersrum? Ist ja irgendwie wie mit der Sommerzeit: Muss ich da die Uhr eine Stunde vor- oder zurückstellen?

Die Antworten der Regierungsmitglieder wären sicher spannend gewesen.

Der Vertreter der ehemaligen CVP hätte vielleicht gesagt: Ja, sie dreht sich, obwohl lange etwas anderes vertreten wurde. Aber glücklicherweise sind wir heute in der Mitte, da wird es uns wenigstens nicht schwindlig.

Der FDP-Mann wäre vielleicht froh gewesen, dass sie sich überhaupt dreht und dadurch die Sonne am Morgen aufgeht und viele wissen, dass sie jetzt pflichtbewusst arbeiten gehen müssen.

Die SVPler hätten wahrscheinlich vermerkt, dass sich die Erde vom Südpol aus gesehen nach rechts dreht und hätten dazu aufgerufen, diesem guten Beispiel zu folgen.

Und die SP-Frau hätte vielleicht gesagt, vom Nordpol aus – und die Nordhalbkugel ist unsere Heimat – dreht sie sich nach links. Das heisst, die Erde ist eine vernünftige, wir alle sollten es ihr gleichtun!

Schräge Gedanken in einer Welt, in der sich momentan alles achterbahnartig auf den Kopf stellt und die Bahn zuweilen auch rückwärts in einen Nord-Süd-West-Ost-Looping fährt. Wir werden im Moment arg gerüttelt und bleiben orientierungslos zurück.

Daher bin ich einfach froh, dass es diese Konstante gibt, dass sich die Erde dreht und die Sonne jeden Morgen für uns alle aufgeht!