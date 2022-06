Gedankenstrich-Kolumne Walter Hugentobler: Divico – eine neue Traube, ein vergessener Held! Unser Kolumnist Walter Hugentobler hat bei einer Weindegustation eine neue Traubensorte kennen gelernt. Einerseits mundet sie ihm sehr, und andererseits regt sie zum Grübeln über vergessene helvetische Nationalhelden an.

Walter Hugentobler, «Tagblatt»-Kolumnist. Arthur Gamsa

Habe ich doch unlängst bei einem vertrauten Weinproduzenten im Thurgau Weine degustiert. Wie immer war ich offen gegenüber Neuem, wie immer mit einer gewissen Skepsis gegenüber dem bei uns weitverbreiteten Pinot noir. Beim Wein ist es ja in vielerlei Hinsicht wie bei den Menschen: Man mag sie oder man mag sie nicht.

Das ist keine Wertung, das ist das persönliche Empfinden, der persönliche Geschmack oder eben: die «Chemie», die stimmt oder nicht. Zwischen Menschen, die sich begegnen, stimmt die Chemie oder nicht. Schön, wenn sie stimmt, schwieriger manchmal, wenn nicht. Zum Beispiel in der Verwandtschaft, die man sich ja nicht auswählt, oder am Arbeitsplatz, oder in einem Verein. Viel trivialer und auf das gesellschaftliche Zusammenleben nicht gleichermassen explosiv wirksam ist das bei einem Wein, bei einer Traubensorte. Ganz ehrlich gesagt – und da will ich keinen unserer einheimischen oder burgundischen Produzenten beleidigen – Pinot noir ist nicht meine Lieblingstraube, da stimmt irgendwie die Chemie zwischen meinem Gaumen und der Rebenflüssigkeit nicht. Schön, dass weder ich noch die Traube damit ein Problem haben.

Ich war also dort in einem wunderschönen Degustationslokal, wollte Weine für einen Anlass aussuchen und habe engelhafte Köstlichkeiten kosten dürfen. Zuerst verschiedene mundige weisse Gewächse. Da hat mich dann am Schluss ein Souvignier Gris total begeistert. Der war überraschend und für mich etwas ganz Neues. Mit dezenten Fruchtaromen nach Quitte, Apfel, Aprikose und Honigmelone…Halt, ich will Sie jetzt nicht in diese fantasiegeschwängerte Welt von Weinkritikern entführen!

Habe danach noch einen Rotwein gesucht. Wie gesagt: Pinot noir ist nicht so mein Ding. Da hat mir doch der charmante Produzent nach Barriques, Reservas und Cuvées auch einen «Divico» vorgestellt. Auch das ist eine neue, sehr interessante, verführerische Traubensorte. Mit Überzeugung habe ich diesen Wein für die Gäste ausgesucht. «Divico»? Schon bei der Etikette, beim Namen wurde ich stutzig. Irgendetwas schlummerte irgendwo in meinen Hirnwindungen. Divico? Primarschule? War da nicht irgendetwas mit den Helvetiern. Damals bei Bibracte, 58 v. Christus? Zu Hause halfen mir dann Google und Wikipedia auf die Sprünge.

Die Tiguriner, ein helvetischer Stamm, besiegten 107 v. Christus unter besagtem Divico die Römer unter Lucius Cassius Longinus in der Schlacht bei Agen. Cäsar hat das in seinem «De bello Gallico» dokumentiert. Bei Bibracte, immerhin 49 Jahre später, war dann der gealterte Heerführer Divico nicht mehr gleichermassen erfolgreich.

Aber ich will hier keine Geschichtslektion halten. Viel spannender war dann für mich, was ich über die Heroisierung des Divico gelesen habe. Im 19. Jahrhundert stand er als Nationalheld der modernen Schweiz in Konkurrenz zu Willhelm Tell! Divico repräsentierte die Tugenden: mutig, furchtlos, stolz, trotzig und weise. Und er stammte aus der Führungsschicht. Das entsprach den Werten des konservativen Bürgertums. Willhelm Tell hingegen war ein Tyrannenmörder, ein Revolutionär, ein Einzelkämpfer, ein Mann aus dem Volk.

Spannend die Frage, wer denn heute welchen dieser beiden Helden verehren würde! Oder auch, warum Divico aus unserem Bewusstsein und unserem Geschichtsunterricht verschwunden ist. Immerhin wurde er in Malerei und Literatur verewigt, lebte in der geistigen Landesverteidigung in der Mitte des letzten Jahrhunderts wieder auf und geriet dann in unverdiente Vergessenheit! Schon wieder eine Art Geschichtslektion, wollte ich wirklich nicht.

Getrieben hat mich das Thema der Helden. Helden? Die Frage habe ich schon einmal gestellt. Mal sind es die Fussballer, mal die Tenniscracks, mal die Pflegefachpersonen. Aktuell gerade der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und das widerstandsfähige, tapfere ukrainische Volk. Von Divico stammt der Satz aus seinen Verhandlungen mit Caesar: «Die Helvetier stellten keine Geiseln, sondern sind gewohnt, solche zu nehmen.» Warum kommt der uns so aktuell, so vertraut vor? Und wie geht es weiter, wie gehen wir mit unseren Helden um?

Wir loben und preisen sie, wir beklatschen sie, wir benutzen sie für politische Propaganda – und morgen vergessen wir sie, sind sie weg aus unserem Bewusstsein. Eigentlich wollte ich nur Weine für einen Anlass aussuchen! Das hat mich auf einen langen Exkurs geleitet.

Meinen Gästen übrigens, haben die Weine – insbesondere der «Divico» – offensichtlich gemundet! Heldenblut? Und alles aus dem Thurgau!