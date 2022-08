Gedankenstrich-Kolumne Walter Hugentobler: Die Ungehaltene Welche Elemente gehören in eine richtig gute Ansprache zum Nationalfeiertag? Diese Frage hat sich unser Kolumnist Walter Hugentobler gestellt. Seine Überlegungen zu einer ungehaltenen Rede.

Walter Hugentobler, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Arthur Gamsa

Es war Freitag, Ende Juli 22. Landauf, landab sind Redenschwitzende daran, den letzten Schliff an ihrem 1.-August-Erguss anzubringen.

Heute ist 2. August, dann sind diese politischen – folkloristischen – visionären – kritischen – wertkonservativen – philosophischen – hurrapatriotischen Ansprachen vorbei, der Schweizerpsalm und die schöne Heimat verklungen, die Feuerwerksrauchschwaden haben nicht stattgefunden, der Alltag ist zurück.

Es war Freitag und ich überlegte mir, was gehört denn in so eine währschafte Ansprache?

Begrüssung, sicher Vaterland und Demokratie, unbedingt Freiheit, Wilhelm Tell, Neutralität, etwas Gegenwart und eine Prise Zukunft. Das dürfte hinhauen. Wie könnten Fragmente einer ungehaltenen Musterrede aussehen?

Begrüssung: «Frauen und Mannen!» Geschätzte Kennende der gut getarnten Genderfalle, das ging vielleicht vor zwanzig Jahren!

«Liebe alle miteinander, ich begrüsse Sie. Ich begrüsse auch alle, die sich nicht begrüsst fühlen. Also ich begrüsse auch alle nebeneinander, übereinander, hintereinander und auch alle durcheinander.»

Je differenzierter eine Begrüssung wird, desto komplizierter ist sie, sodass man am Schluss ganz einfach sagt: «Hallo!»

Demokratie: Wir lieben unsere im Ausland beneidete Demokratie. Wir sind stolz auf unsere Rechte und vernachlässigen sie sträflich. Wir zeigen mit ausgestreckten Fingern auf Wahlprozedere in anderen Ländern, verspotten diese als Diktaturen und unterwerfen uns selber der Diktatur kleinster Minderheiten. Wir degradieren die Errungenschaft unserer Ahnen zur Zuschauerdemokratie. Als Kurt Felix vor über 40 Jahren zum Thema Geburtenrückgang befragt wurde, hat er gesagt: Das ist so, weil die Menschen wie beim Sport lieber zusehen, als es selber machen. An diesem Punkt scheint unsere Demokratie ebenfalls zu stehen: Wir sind eine Sofademokratie, sinnigerweise liefert das Schweizer Fernsehen dazu auch gleich die «Arena», mit den Gladiatoren und die Zuschauenden zu Hause trinken schäumenden Zaubertrank.

Der Zaubertrank bringt uns zu Asterix und Obelix! Die haben (fast) nichts mit der Schweiz zu tun, sind aber sagenhafte Helden. Und so einer ist auch unser sagenhafter Wilhelm Tell! Sagenhaft, weil es ihn so nie gegeben hat und er für unser Selbstbewusstsein trotzdem so wichtig ist. Der deutsche Dichter Schiller hat die Figur aufgenommen, unseren Freiheitskämpfer in die Weltliteratur eingebracht und ihn damit beinahe unsterblich gemacht. Tell lebte einfach und bescheiden, hat gegen menschenverachtende Tyrannei gekämpft und durch seinen Freiheitswillen das schweizerische Selbstbild mitgeprägt.

Neutralität: Lange fiel es uns einfach zu sagen: Die Schweiz ist neutral. Natürlich ahnten oder wussten viele, dass Neutralität auch immer nahe bei Opportunismus zu verorten ist! Man hält sich raus und profitiert, wo man kann. Vielleicht ist das «pragmatische Neutralität».

In der Gegenwart sind wir gezwungen, unsere Neutralität, ihre Form und Ausprägung neu zu definieren. Neue Neutralitätskonzepte tauchen auf, die «kooperative Neutralität» ist ein Thema und es steht uns gut an, diese Diskussion für unsere Zukunft vertieft zu führen!

So ungehalten können Reden sein, wie wir es alle manchmal auch sind!