GEDANKENSTRICH-KOLUMNE Walter Hugentobler: Die Gedanken sind frei Wer kann sie erraten, sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschiessen, es bleibet dabei: die Gedanken sind frei!

Walter Hugentobler, «Tagblatt»-Kolumnist. Bild: Reto Martin

Wir geniessen es, so frei zu sein! Die Freiheit zu haben, jederzeit und überall alles denken zu können und zu dürfen. Vielleicht die grösste Freiheit überhaupt!

Ja, wir dürfen! Die Gedankenfreiheit ist sogar in der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte der Vereinten Nationen im Artikel 18 zu der «Gedanken- Gewissens- und Religionsfreiheit» festgehalten und verbrieft.

Wir alle sind doch schon einmal jemandem gegenüber gesessen, der einen Quadratschwachsinn gelabbert hat, völlig uninteressant und völlig idiotisch. Aus Höflichkeit oder gesellschaftlichem Zwang haben wir äusserlich aufmerksam zugehört, gelächelt, genickt und das Gelabber an unseren Trommelfellen abprallen lassen. Innerlich haben wir ans bevorstehende Wochenende, an die letzten Ferien oder andere Freuden gedacht.

Oder jemand hat uns eine Standpauke gehalten. Wir haben schuldbewusst den Kopf gesenkt, reuige Hundeaugen eingeschaltet und dabei gedacht: Du mich auch, du …!

Die Gedanken sind frei …

Wahrscheinlich erinnern wir uns auch alle an Unterrichtsstunden, Schulungen oder Vorlesungen – durchs Fenster lockte die Sonne ans Wasser, in den Wald, auf den Berg, zu einem kühlen Bier oder einer erfrischenden Glace. Unsere Gedanken flatterten schmetterlingsgleich wegwohin und unser Pokerface mimte aufmerksame Anwesenheit.

Wir alle sind schon verträumt irgendwo gesessen, waren in Gedanken an geheimen oder gar verbotenen Orten und jemand hat uns mit der Frage «Was denkst Du?» oder vielleicht etwas feinfühliger «Wo bist Du mit Deinen Gedanken?» erweckt oder erschreckt. Schön, in solchen Momenten die Gewissheit zu haben: die Gedanken sind frei!

Und manchmal hatten wir vielleicht schon Gedanken, von denen Moral- und Sittenwächter sagen würden: «Das darfst Du nicht mal denken …»

Die Gedanken sind frei …

Denkste! Habe ich doch unlängst gelesen, dass nun Maschinen unsere Hirnaktivitäten übersetzen. Wie so häufig steckt auch hinter dieser neuen Errungenschaft eine gute Absicht: man will Menschen, die durch Krankheit oder Unfall ihre Sprache oder ihre Sprechfähigkeit verlieren, ihre Kommunikationsmöglichkeit zurückgeben. Mittels sogenannter Hirn-Computer-Schnittstellen werden die Hirnaktivitäten, welche ein Abbild unserer Gedanken sind, erfasst und dekodiert. Dann hilft künstliche Intelligenz, namentlich Chat-GPT (Sie erinnern sich?), diese Hirnscans in Sprache zu übersetzen. Langfristig arbeiten die Forscher darauf hin, «Gedanken in Echtzeit zu dekodieren und in gesprochene Sprache umzuwandeln …»

Und dann? Wer kann dann unsere geheimsten Gedanken erkennen, so quasi «abhören»? Kommt dann die Gedankenpolizei, werden Gedankenverbrechen bestraft, wie das George Orwell in seinem Roman «1984» vorausgesagt hat?

Ab wann ist ein Gedanke schon ein Verbrechen oder eine Straftat, ab wann beginnt die Strafbarkeit eines Gedankens an ein (noch) nicht ausgeführtes Verbrechen?

Haben wir denn nicht alle schon einmal jemanden in die Hölle gewünscht – oder Schlimmeres? Sollen wir dafür bestraft werden können?

Haben Sie nicht auch schon einmal jemanden in Gedanken erwürgt? Wie viel Mal «Lebenslänglich» tragen Sie eigentlich in Ihren Gedanken mit sich herum?

Offene Fragen: Kann man solche Gedankenverbrechen vielleicht in Gedanken absitzen? Gibt es später einmal Gedankengefängnisse? Werden spezielle Juristen zu Gedankenverteidigern? Und wer wird Gedankenstaatsanwalt?

Hoffentlich bleibts dabei: die Gedanken sind frei – und wir auch!