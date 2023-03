gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Was der Winterschlaf mit Schwarzfahren und Pippi Langstrumpf zu tun hat Unsere Kolumnistin Ulrike Landfester erklärt, weshalb sie diesen Frühling so gar nicht aus dem Winterschlaf aufwachen mag: Weil Wachsein die Verpflichtung zum Woke-Sein mit sich bringt.

Ulrike Landfester. Bild: Arthur Gamsa

Eigentlich ist ja jetzt die Jahreszeit, um langsam aus dem Winterschlaf aufzuwachen. Dieses Jahr allerdings habe ich etwas Mühe damit, und das nicht nur wegen des anhaltend kalten Wetters im Verbund mit dem energiekrisengeschuldeten Verzicht auf meine geliebten heissen Vollbäder. Nein, dieses Jahr möchte ich schon deshalb lieber weiterschlafen, weil Wachsein offenbar inzwischen die Verpflichtung zum Woke-Sein mit sich bringt, und da werde ich dann doch lieber zum dauerwinterschlafenden Igel, Stacheln inklusive.

Meine erste Begegnung mit Woke-Sein – allerdings hatte man damals diese einprägsame Abkürzung von «wirklich oft kaum erträglich» noch nicht erfunden – hatte ich vor einigen Jahren, als diese Zeitung mich anrief, um mich in meiner Eigenschaft als Sprachwissenschaftlerin um eine Auskunft zu bitten.

Der Anlass: Ein Kontrolleur hatte in einem der städtischen Busse eine sehr dunkel pigmentierte Dame nach ihrem Ticket gefragt, das sich als nicht vorhanden erwies, woraufhin er unvorsichtigerweise das Wort «Schwarzfahren» in den Mund nahm. Mit dem Effekt, dass die Dame ihn lautstark als Rassisten beschimpfte, zur Erheiterung der Mitfahrenden und vermutlich nachhaltigen Traumatisierung besagten Kontrolleurs. Und nein, ich weiss bis heute nicht, wo der Begriff «Schwarzfahren» herkommt, vermute aber stark, dass er nichts mit Hautpigmenten zu tun hat.

Nun lasse ich mir ja noch eingehen, dass man die von mir in meiner Kindheit dutzendweise verschlungenen Mohrenköpfe (pardon) heutzutage besser als Schaumwaffeln mit Migrationshintergrund bezeichnet. Afrika symbolisch zu verspeisen, wie eine mögliche Interpretation solchen Verschlingens lautet, kann den unangenehmen physischen in der Tat nur ebensolche moralischen Verdauungsbeschwerden hinzufügen.

Wo aber bei mir definitiv die Grenze des Erträglichen erreicht wird, ist die «Bereinigung» von Kinderbuchklassikern wie Astrid Lindgrens «Pippi Langstrumpf»-Büchern (diese Zeitung berichtete), mit der man genau das tut, was man ihnen als Vergehen ankreidet: Zur (angenommenen) Verbesserung ihrer Verkäuflichkeit situiert man sie historisch und schafft damit die Voraussetzungen für weitere modebewusste Revisionen.

Erst fühlt man sich mit der Bezeichnung von Pippis Vater als «Negerkönig» unwohl, dann mit dem Ersatzkonstrukt «Südseekönig», und wenn man diesen dann mal mit einem panhumanen CEO ersetzt hat, erfordert die nächste Wirtschaftskrise, dass der Leiter oder natürlich die Leiterin einer internationalen Hilfsorganisation nachrückt. Fehlt nur noch eine Beschwerde des Tierschutzes darüber, dass Pippi ihr Pferd gelegentlich selber trägt, statt sich ordnungsgemäss von ihm tragen zu lassen.

Da lobe ich mir doch den Pragmatismus von Thurbo, als Reaktion auf den jüngst stattgefundenen Transport eines Rinds im Passagierraum eines Zugs einzig die Bitte zu äussern, man möge allfällige Nachahmungen unterlassen. Was man, mit Verlaub, auch den Verschlimmbesserern von Klassikern ins Stammbuch schreiben sollte, denn das, was da herauskommt, gehört nirgendwo anders hin als in den blauen Eimer, den der Besitzer des transportierten Rinds für allenfallsige Grüngutverwertungsmissgeschicke seines Schützlings so vorsorglich mitgeführt hat.