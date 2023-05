Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Warum den Genderstern nicht einfach durch eine Blume ersetzen? Unsere Kolumnistin Ulrike Landfester setzt sich mit der Entwicklung von klassischen Geschlechterrollen auseinander. Und sie erklärt, warum die Nutzung des Wortes «gendern» ein Widerspruch in sich ist.

Tagblatt-Kolumnistin Ulrike Landfester. Bild: Arthur Gamsa

Ich habe nichts gegen Romantik. Kerzenschein und Blumenduft sind wunderbar, auch wenn man die Blumen erfahrungsgemäss ausdrücklich beim Göttergatten bestellen muss und die Kerzen erst unauffindbar sind, weil sie irgendwie im falschen Fach gelandet sind (sicher die Schuld des Hundes), aber wenn mal alles da ist, stellen sich die erhofften rosa Wolken schnell ein.

Auf die Urheber dieser Rosa-Wolken-Produktion bin ich mittlerweile allerdings nicht mehr gut zu sprechen, verdanken wir ihnen doch nicht nur das schöne Wort «Romantik», sondern mittlerweile auch so ganz und gar nicht schöne Worte wie «gendern» und «non-binär».

Schuld sind also die Romantiker. Sie waren es, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Liebe als Heiratsgrund entdeckten und uns dabei jenen Binarismus einbrockten, den wir heute mit Formeln wie «gendern» und «non-binär» appetitlos, aber entschlossen auszulöffeln versuchen. Nicht, dass man nicht auch vorher schon geliebt hatte, aber geheiratet hatte man deswegen noch lange nicht; da waren Dynastien zu sichern und Besitzverhältnisse zu balancieren. Und wer ausserhalb des Ordentlichen liebte, tat dies pragmatisch und diskret.

Jetzt aber war alles anders. Begeistert nahmen die Romantiker gegen Ende des 18. Jahrhunderts den Ball des Rechts auf den Verzicht jeder rationalen Steuerung emotionaler Impulse auf, den ihnen Goethe kurz zuvor mit seinem «Werther»-Roman zugespielt hatte, und frönten rückhaltlos der Liebe als naturgewaltiger Passion; man weinte, lachte, schrie und heiratete nach Herzenslust, und wenn die Lust verschwand, gab man das Herz eben weiter.

Um das zu rechtfertigen, definierte man Mann und Frau als polare Gegensätze, die naturgemäss keine andere Wahl hatten, als von ihrem jeweiligen Gegenpol unwiderstehlich angezogen zu werden. Kein Wunder, sah sich Napoleon veranlasst, 1804 in seinem «Code civil» erstmals auch ein Scheidungsrecht niederzulegen; der Bedarf war, wenig erstaunlich, immens.

Und jetzt haben wir den Salat. Gegen die Beharrungsmacht dieser gesellschaftlichen Vergeschlechtung biologischer Zeugungskomplementarität wachsen offenbar nur noch Sprachkräuter, deren Gebrauch ein einziger performativer Widerspruch ist. Wenn man «gendern» als Verb zu dem englischen Wort «gender» versteht, meint es eigentlich «vergeschlechten», also als «Geschlechtsrollen zuweisen»; aktuell aber wird «gendern», unter anderem einem unlängst entsprechend überschriebenen Artikel dieser Zeitung zufolge, im Sinn von «Geschlechtsrollenzuweisungen vermeiden» verwendet.

Gleich aber, welche der beiden Bedeutungen nun auf welcher rechtlichen Grundlage gilt, hält, wer gegen soziale Geschlechtungen an-«gendert», im Wort «gender» selbst an ihnen fest. Und wer durch die Verwendung des Wortes «non-binär» das Unkraut des Geschlechterbinarismus zu tilgen versucht, düngt es faktisch durch dessen bleibende Sichtbarkeit. Ganz zu schweigen von dem Genderstern, dessen sprachliches Geschlecht in Verbindung mit seinen fünf kreisförmig angeordneten phallischen Auswüchsen geradezu danach schreit, ent-«gendert» zu werden. Vielleicht könnte man ihn ja durch eine Blume ersetzen, das würde wenigstens noch an die positiven Hinterlassenschaften der Romantik erinnern.