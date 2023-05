GEDANKENSTRICH-KOLUMNE Ulrike Landfester: Über Windparks, Gegenwind und ein Dampfschiff Unsere Kolumnistin Ulrike Landfester sinniert in ihrem neuesten «Gedankenstrich» über das Umweltbewusstsein der Ostschweizerinnen und Ostschweizer.

Tagblatt-Kolumnistin Ulrike Landfester. Bild: Arthur Gamsa

Ostschweizerinnen und Ostschweizer haben angeblich wenig von etwas, was man neudeutsch mit dem schönen Begriff «Umweltgewissen» bezeichnet, insbesondere, so sagt man, beim Wäschewaschen – während im Rest der Schweiz die Hälfte aller Haushalte Temperaturen, Schleudergänge und sogar die Häufigkeit ihrer Wäschepflege reduziert hat, sind dies in der Ostschweiz nur um die vierzig Prozent.

Diese schändliche Statistik sollte aber nicht den Blick darauf verstellen, dass die Ostschweiz ansonsten in Sachen Umweltbewusstsein geradezu Märchenhaftes vorzuweisen hat. Immerhin erhalten Pläne für die Energiegewinnung durch Windparks so viel Gegenwind, dass dieser, richtig kanalisiert, den Effizienzgrad der Windmühlen eigentlich locker verdoppeln können müsste, da bleibt einfach nur die richtige Technologie noch zu entwickeln. Hätte Cervantes’ Don Quijote geahnt, dass er mit seinem Kampf gegen die damals vierarmigen Riesen auf seiner treuen Rosinante buchstäblich zum Vorreiter alternativer Umweltpolitik werden würde, hätte er sich sicher noch mehr Mühe gegeben, Wind zu machen.

Zudem plant man in Romanshorn derzeit, das Ökosystem Bodensee von dem 1933 darin versenkten Dampfschiff «Säntis» zu befreien (Tagblatt-Ausgabe vom 22. April). Für diejenigen, die nichts von der Existenz dieses Wracks wussten, sei betont, dass es sich dabei um ein «emotionales Stück Ostschweiz» handelt, dessen Wiederentdeckung weltgeschichtliche Prominenz ausstrahlt: «Wie bei der Titanic liegt der Rumpf des Schiffes auf dem Grund und fristet einen tristen Dornröschenschlaf.»

Nicht genug damit also, dass die Ostschweiz endlich eine eigene Titanic hat, deren Geschichte scheint auch noch aus demselben Stoff zu sein wie eines der berühmtesten Märchen der Brüder Grimm. Kaum auszudenken, was für Geheimnisse das Wrack eines Tages preisgeben könnte: Wer war wohl die böse dreizehnte Fee, die damals nicht zur Schiffstaufe eingeladen war und, darob zutiefst beleidigt, das neu dampfende Königskind verfluchte, in seinem einundvierzigsten Lebensjahr von einer Spindel gestochen und versenkt zu werden? Welche der beiden erhaltenen Stoffproben stammen aus Dornröschens Nachthemd, und wer war dessen Designer? Und was war das für eine titanische Spindel, an der dem Königskind der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft damals für neunzig Jahre der Dampf ausging?

Wachgeküsst worden ist das Wrack inzwischen jedenfalls schon, von einem Tauchroboter-Prinzen, der hingebungsvoll die entzückenden Kanten von Dornröschens Schaufelrad fotografiert hat. Ob er dann allerdings, wie das Märchen es vorsieht, die Wachgeküsste heiraten kann, bleibt abzuwarten, denn, wie der Thurgauer Kantonsarchäologe Hansjörg Brem unlängst ausführte, die klimatischen Bedingungen an Land sind der wassersozialisierten Prinzessin wenig zuträglich, und dank des Trends zum verdichteten Bauen steht aktuell kein angemessener Palast zur Verfügung – aber immerhin wäre mit der Bergung die Umweltsünde der Entsorgung eines schrottreifen Ölverbrenners in unserem Trinkwasserreservoir bereinigt und damit auch gesichert, dass nie wieder Ölreste im Waschwasser zusätzliche Waschgänge erforderlich machen. Da soll noch einer sagen, die Ostschweiz hätte kein Umweltgewissen.