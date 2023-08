Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester über gute Krimis, echte Missetäter und Pfefferminzlikör Unsere Kolumnistin Ulrike Landfester sinniert in ihrem neuesten «Gedankenstrich» über gute und weniger gute Krimis und über ihren Irrglauben, Krimis seien ein gutes Training für den Umgang mit echten Missetätern.

Tagblatt-Kolumnistin Ulrike Landfester. Bild: Arthur Gamsa

Kriminalromane sind eine wunderbare Erfindung. Wenn sie gut sind, haben sie am Anfang eine Leiche, schliessen mit einem Happy End – ausser natürlich für den Täter –, und legen dazwischen genug Spuren so, dass ich den Mörder knapp schneller finden kann als der Ermittler.

Kein Vergleich zu den Krimiserien im TV, bei denen man immer schon weiss, welcher von den Schauspielern üblicherweise den Bösen spielt, und man allenfalls rätseln kann, wie lange es braucht, bis die Ermittlerfigur einen Anruf erhält und bedeutungsvoll «ich komme» ins Telefon ruft, und wie bald er oder sie regelwidrig, aber heldenhaft allein in einen dunklen Keller schleicht, um dort vom Täter erst Prügel zu beziehen und ihm dann Handschellen anzulegen.

Nein, in einem guten Krimi identifiziert ein ebenso charmanter wie kluger Lord Peter Wimsey den Toten in der Badewanne an seinem Zwicker und darf am Ende seine Harriet Vane heiraten. Oder ein Hercule Poirot zwirbelt den Schnurrbart, wenn ihm auffällt, dass das Fenster von innen statt von aussen eingeschlagen wurde, was sonst niemand gemerkt hat, und erklärt am Ende allen Beteiligten über einem Glas Pfefferminzlikör, wie es wirklich war.

Die Kriminalgeschichten, die das Leben in der Ostschweiz schreibt, sind erheblich unerfreulicher, wie wir aus der entsprechenden Sommerserie dieser Zeitung entnehmen können. Kein Wunder, hat sich Hercule Poirot nie mit so etwas wie der «Alfa-Bande» abgegeben; nicht einmal er hätte ihren Opportunitätsmorden eine gute Geschichte abringen können.

Zudem stünde ihm der Schnurrbart zu Berge, wenn er sähe, wie der im Thurgau verrottende Speisewagen des legendären Orientexpress heute aussieht, in dessen damals so elegantem Interieur er einst, Pfefferminzlikör nippend, seinen Mitreisenden berichtete, wie er aus der Vielzahl von Messerstichen auf der Leiche und einem roten Kimono auf ihren gemeinsamen Mord an einem Kidnapper und Mörder geschlossen hat.

Krimis, dachte ich eigentlich, seien ein gutes Training für den Umgang mit echten Missetätern. Nix wars. Als mich unlängst eine angebliche Kantonspolizistin anrief, um mir mitzuteilen, mein Name und meine Kontonummer seien bei einem eben verhafteten Dieb gefunden worden, erstarrte ich vor Schreck. Hercule Poirot hätte den Schnurrbart gezwirbelt und messerscharf auf Trickbetrug geschlossen. Ich dagegen wurde erst daran gehindert, bedeutungsvoll «ich komme» ins Telefon zu rufen – das sei, erklärte die freundliche Stimme, im Moment nicht nötig –, und dann das: Auf dem Schreibblock stehe auch, ich sei alt. Alt? Alt???

Mein Aufschrei der Empörung dürfte der – in gesitteter Vermeidung eines angemesseneren Ausdrucks – «Dame» am anderen Ende der Leitung das Trommelfell zumindest angerissen haben. Pech für sie, weil ich mich ob dieser Frechheit kategorisch weigerte, am Telefon über Geld zu reden, so dass sie sich mit der Ankündigung aus der Leitung stahl, die Kollegen vorbeischicken zu wollen.

Aufgeregt informierte ich danach unseren älteren Sohn – der mir sehr vorsichtig und taktvoll zu verstehen gab, dies sei wohl eher kein Anruf der Kantonspolizei gewesen. Woraufhin ich mich dann wirklich alt fühlte. Vorübergehend zumindest. Aber wenigstens war Pfefferminzlikör im Haus.