Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Über die Ferienzeit auf Balkonien und das Eintauchen in Gedichte über das Reisen Unsere Kolumnistin Ulrike Landfester sinniert in ihrem neuesten «Gedankenstrich» über das Reisen, darüber, was einen antreibt, was einen zurückhält und was zurückkommt.

Tagblatt-Kolumnistin Ulrike Landfester. Bild: Arthur Gamsa

Es ist Urlaubszeit in der Ostschweiz. «Darum, Mensch, sei zeitig weise! / Höchste Zeit ist’s! Reise, reise!», so schrieb schon Wilhelm Busch. Und in der Tat, höchste Zeit ist’s: Die Schulen und der Quartierladen sind zu, die Koffer gepackt, und hinter den Kavalkaden der Ausreisenden füllen hilfreiche Bauarbeiter die leer gewordenen Strassen mit bunt dekorierten Gräben an, damit allenfalls einreisenden Touristen reichlich Gelegenheit gegeben wird, gemütlich pittoreske Nebenstrassen zu erkunden. Ansonsten – himmlische Ruhe.

Dank erwachsener Kinder in der glücklichen Lage, unseren Sommerurlaub ausserhalb der Schulferien zu nehmen, sitzen wir auf unserem Balkon, mein Mann liest Zeitung und ich Gedichte über das Reisen. Eichendorff zum Beispiel: «Wem Gott will rechte Gunst erweisen, / Den schickt er in die weite Welt.»

Da war von Flugscham noch keine Rede. Man wanderte zu Fuss, ab und an auch zu Pferd oder in der Postkutsche, sang unter jedem sich bietenden Balkon zu jedem davon blauäugig herablächelnden Liebchen herauf von blauem Himmel und blauen Blumen zur Begleitung der immer mitgetragenen Gitarre und wusste nichts von Klimawandel: «Den lieben Gott lass’ ich nur walten, / Der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld / Und Erd und Himmel will erhalten.»

Und natürlich Goethe. «Bleibe nicht am Boden heften, / Frisch gewagt und frisch hinaus!» Zwei Mal war er nach Italien aufgebrochen, einmal 1775, als seine Verlobung mit einer Bankierstochter auf eine Heirat zuzusteuern drohte, ein für ihn «beinahe unerträglicher gegenwärtiger Zustand», vor dem Goethe schliesslich mit drei Freunden Reissaus nahm. Man kam bis in die Schweiz, bewunderte den Rheinfall von Schaffhausen, badete nackt in einem weiteren Wasserfall – was der Reisegesellschaft eine offenbar eindrückliche Rüge seitens eines darob empörten Schweizers eintrug, über die Goethe zerknirscht in seinem Tagebuch notierte: «Unterm lieben Schweizer Himmel / Ists nicht gut zu sein ein Limmel» – und kehrte dann vom Gotthard vorzeitig nach Frankfurt zurück, wo der unerträgliche Verlobungszustand denn auch ein baldiges Ende fand.

Auch 1779 kam er nur bis zum Gotthard, auf dem er sich angesichts des metertiefen Novemberschnees an seine drängenden Pflichten am Weimarer Hof erinnerte. Erst 1785 erreichte er Italien, getrieben von jener Sehnsucht, die bis heute nach Süden strebende Urlauber beseelt: «Wo wir uns der Sonne freuen, / Sind wir jede Sorge los.»

Wem Gott will rechte Gunst erweisen, der bleibt freilich nicht nur nicht am Boden heften, sondern bringt auch gerne einmal die weite Welt in die Heimat zurück.

So brachte Goethe von seiner dritten Reise in die Schweiz 1797 zwei kostbare Gaben mit nach Weimar: die Geschichte des Wilhelm Tell, die er in zeitig weiser Einschätzung seiner mangelnden Affinität zu revolutionären Sujets umgehend an seinen Freund Friedrich Schiller weiterreichte, der zwar selbst nie in der Schweiz war, mit seinem «Wilhelm Tell» aber bis heute nicht nur die Schweizer Bühnen bereist. Und Stoff zu einem Kleid «von gesticktem Musselin von besonderer Schönheit» für seine Christiane, für den er eigens den damals vierzehn Stunden dauernden Weg von Stäfa in die Ostschweiz nach St. Gallen angetreten hatte.