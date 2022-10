Gedankenstrich-Kolumne: Ulrike Landfester: St.Galler Weihnachtsbeleuchtung als Schildbürgerstreich Die Stadt St.Gallen will ihre Weihnachtsbeleuchtung trotz des drohenden Strommangels aufhängen. Über Sinn und Unsinn dieses Vorhabens sinniert Kolumnistin Ulrike Landfester.

Kolumnistin Ulrike Landfester. Bild: Arthur Gamsa

Es werde also Licht in der St.Galler Altstadt im Advent, Energiemangellage hin oder her. Ein Lichtblick in dunkler Zeit? Ein falsch gesetztes Zeichen? Fahrlässige Verschwendung oder Kampfansage an übertriebene Schwarzseherei? Ein Schildbürgerstreich, wie unlängst in einem empörten Leserbrief in dieser Zeitung zu lesen war, oder eine wohlkalkulierte Unterstützung des coronagebeutelten Einzelhandels zur besten Geschäftszeit des Jahres?

Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass die Entscheidung des St.Galler Stadtrats die Gefahr in sich birgt, der Image-Kampagne der Stadt das Label «St.Schilda» hinzuzufügen. Natürlich gibt es gute Gründe für die Adventsbeleuchtung auch in diesem Jahr; immerhin erinnert sie effizienter an die Notwendigkeit, Weihnachtsgeschenke einzukaufen, als jeder Kalender, und der in den letzten Jahren coronaliter verungemütlichte Glühweinplausch auf dem Marktplatz ist mit Sicherheit stimmungshebender, wenn man den Pegelstand des kostbaren Nasses im Becher sehen kann, statt ihn im Dunkeln mit dem Finger prüfen zu müssen.

Und dann weiss man ja nicht, ob uns der Energiemangel wirklich so würgen wird, wie lichtfeindliche Schwarzseher das prognostizieren – man stelle sich vor, wir hätten auf die Adventsbeleuchtung verzichtet, und dann stellt sich heraus, dass eigentlich doch genug Strom da gewesen wäre; das gäbe im Frühjahr zweifellos eine Woge postweihnachtlicher Depressionen, die unser geplagtes Gesundheitssystem durch energieintensive Lichttherapien aufzufangen hätte, nicht auszudenken, da ist Prävention jedenfalls institutionelle Fürsorgepflicht.

Das Problem ist also nicht die Adventsbeleuchtung, sondern der zu dem Entscheid darüber mitgelieferte Beipackzettel mit den zu erwartenden Nebenwirkungen der Präventionstherapie. Vergleichsweise harmlos noch ist die Botschaft, dass «Aller Stern» nur so viel Strom verbraucht wie vier Vier-Personen-Haushalte im Durchschnitt pro Jahr, auch wenn sich hier sofort die bange Frage aufdrängt, welche Vier-Personen-Haushalte im nächsten Jahr keinen Strom verbrauchen dürfen, und ob Ein-, Zwei- oder Fünf-Personen-Haushalte von der da wohl ausstehenden Auslosung ausgenommen werden?

Die weitere Beipackinformation beruhigt diesbezüglich, wird uns doch stattdessen angesonnen, dass Privathaushalte generell auf die eigene Weihnachtsbeleuchtung verzichten sollen, um den Energieverbrauch der städtischen Depressionsverhinderungsmassnahmen abzupuffern. Uff. Uff? Hier wittern gewiefte Weihnachtsfans sofort Eskalationspotenzial: Wird uns dann bald auch angesonnen, zum Energiesparen auf das Backen von Weihnachtsguetzli zu verzichten? Oder statt des Fondue chinoise zu Heiligabend lieber eine kalte Platte zu servieren, damit «Aller Stern» strahlen kann?

Dass Energie gespart werden muss, auch von Privathaushalten, ist unbestritten. Aber in diesem Fall drängt sich denn doch die Erinnerung an die Idee der Schildbürger aus dem oben erwähnten Leserbrief auf, wie sie nach dem Bau eines zwar mit einem grossen Tor ausgestatteten, aber gänzlich fensterlosen Rathauses Licht in dessen Dunkel bringen könnten: Sie versuchten das Tageslicht in Kisten, Säcken und Körben einzusammeln und nach drinnen zu bringen. Mit erwartbarem Erfolg.