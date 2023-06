Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Steht die Kunst an der Spitze der Kulturpyramide? Wo fängt Kunst auf, wo hört sie auf – und wird etwa auch das offizielle St.Galler Regierungsratsfoto künstlerischen Ansprüchen gerecht? Das fragt sich Gedankenstrich-Kolumnistin Ulrike Landfester.

Tagblatt-Kolumnistin Ulrike Landfester. Bild: Arthur Gamsa

Passend zur aktuellen Gewittersaison wetterleuchtete kürzlich in dieser Zeitung eine Meldung, die - diskret am Horizont des hoch erfreulichen Berichts einer Preisverleihung durch die St.Galler Kulturstiftung platziert - gleichwohl ein fernes Donnerwetter vermuten lässt: Die Kulturstiftung nämlich, die im vergangenen Jahr bekanntlich ihren Kulturpreis dem Theatermacher Milo Rau verliehen hat, verleiht den Preis dieses Jahr neu als «Kunstpreis».

Endlich eine klare Linie: Kunst ist also nicht dasselbe wie Kultur, sondern irgendwie anders und jedenfalls besonders. Zieht man in Betracht, dass der Begriff Kultur von dem lateinischen Verb «colere» – anbauen, urbar machen, herstellen – kommt, könnte man vermuten, der Unterschied bestehe darin, dass Kunst schlicht nicht so nützlich ist wie die handwerklichen Tätigkeiten, mit denen der Mensch seit dem Übergang vom nomadischen Wildbeutertum zu Ackerbau und Viehzucht produktive Existenzsicherung betreibt.

Gleichzeitig steht Kunst, im Deutschen bekanntlich von «Können» abgeleitet, durch die hoch entwickelten kognitiven und imaginativen Fähigkeiten, die es für ihre Herstellung braucht – so sagt man zumindest –, schon deshalb an der Spitze der Kulturpyramide, weil kein Mensch versteht, wie man sie macht, und häufig am wenigsten diejenigen, die sie produzieren, denn könnte man das verstehen, dann könnten alle Kunst, und dann wäre das keine Kunst mehr, sondern Handwerk. Und damit Kultur.

Hmmm. Irgendwo ist da ein Denkfehler drin, aber so ganz genau verstehe ich nicht, wo. Vielleicht hilft ein Beispiel. Da war doch die Geschichte mit dem St.Galler Regierungsfoto dieses Jahres. Handwerklich von allen Beteiligten, einschliesslich der Fotografin, super gemacht, schön geometrisch eckig die Architektur im Hintergrund, schön rund der Teppich im Vordergrund, dessen Gelb nachdrücklich signalisiert, dass er nicht etwa rot ist; schön rot dagegen die Sessel, aus deren Polstern die Regierungsmitglieder herausstrahlen, ein perfektes Porträt politischer Harmoniekultur.

Nur Marc Mächlers abgetretene Schuhsohlen stören auf den ersten Blick etwas, schliesslich wollen wir ja unsere Regierungsmitglieder eigentlich beim Rennen sehen und nicht beim Fläzen, aber – halt: Ist das nicht vielleicht so gewollt? Ein diskreter Denkanstoss, den die kognitiven und imaginativen Fähigkeiten der Fotografin hier ins Bild setzen? Kunst womöglich?

Natürlich hätte die Regierung statt bei den Jungen eigentlich bei den Alten und bevorzugt bei den ganz Alten fläzen sollen, zum Beispiel in der Stiftsbibliothek vor der Mumie Schepenese statt vor betont desinteressierten Studierenden. Aber die obligatorischen Filzpantoffeln hätten dann kaum den künstlerischen Denkanstoss der abgetretenen Schuhsohlen hergegeben.

Andererseits hätte man damit einer Kultur Respekt erweisen können, die im vergangenen Jahr preisgekrönt wurde; nachdem aber die von dem Preisträger zwecks Begrenzung der Mumienmigration angeregte Ausschaffung Schepeneses eben am Desinteresse ihres Herkunftslandes gescheitert ist, wäre das doch etwas taktlos gewesen. Ob die Umbenennung des Kulturpreises wohl etwas mit der Verwendung des letztjährigen Preisgeldes zu tun hat? Honni soit qui mal y pense.