Gedankenstrich-Kolumne Ulrike Landfester: Schlappe 31 Grad, die Mutter aller Wolken und ein geklauter Wetterhahn Höhenrücken, Kurzwellentröge, Fallstreifen: Die meteorologischen Erklärungen für das aktuelle Sommerwetter sind fast so anstrengend wie die Hitze selber, wie unsere Kolumnistin Ulrike Landfester feststellt.

Ulrike Landfester, «Tagblatt»-Kolumnistin. Bild: Arthur Gamsa

Ja, das Wetter. Als Kinder haben wir mit viel Gusto auf dem sonntagmorgendlichen Weg in die Badi «Die güldne So-honne voll Freud und Wo-honne» dafür besungen, dass sie «unsern Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches Licht» bringt, in der Aussicht auf einen langen Tag in besagter güldner Sonne, in dem selbst die Mittagshitze durch die medizinische Zufuhr von grösseren Mengen Glace erträglich gemacht werden konnte. Heute liegen unser «Leib und Glieder» über Mittag bevorzugt im häuslichen Schatten «darnieder», auch wenn St.Gallen beim Purzeln der Hitzerekorde gegenüber etwa dem Thurgau schwer im Nachteil ist – schlappe 31 Grad Höchsttemperatur, geradezu peinlich.

Aber immerhin können wir uns in den heissen Stunden mit der Lektüre von Wetterberichten von ungeahntem begrifflichem Reichtum fortbilden, wenn auch darin von güldner Sonne und lieblichem Licht enttäuschend wenig die Rede ist. Da berichtet der Blog von Meteoswiss eines schönen Julitages, in der vergangenen Nacht habe sich «der Höhenrücken etwas abgebaut und es erreichte uns im Vorfeld eines kleinen Kurzwellentroges in der mittleren und oberen Troposphäre feuchtere Luft.» Zur Foto eines Morgenhimmels bemerkt der Blog weise, dieser strotze nur so von «Altocumulus mamma», sozusagen der Mutter aller Wolken, und von lang ersehntem Regen, der, weil er nur in «Virgen (Fallstreifen)» fällt, eben nicht oder nur ganz wenig fällt. Und wir erfahren weiter, dass «aufgrund der dichten Bewölkung die langwellige Abstrahlung während der Nacht reduziert» ist, dafür aber gedachter Kurzwellentrog tagsüber Quellwolken produziert. Und dann sind da noch die Taupunkte, die ab etwa 16 Grad schwül werden. Oder machen. Oder sind.

Die Nichtmeteorologin gelangt da dann schnell an die Grenzen, die sie als Kind so ahnungslos besungen hat. Das Einzige, was ihr nicht schleierwolkenhaft ist, ist die Information, dass die Sonne nachts nicht scheint, und besonders dann, wenn es dichte Bewölkung hat. Aha. Und dass derzeit wenig Regen fällt. Nochmals: Aha. Aber Höhenrücken? Kurzwellentrog? Langwellige Abstrahlung? Taupunkte? Früher, als es noch Wetterhähne gab, wusste man: Wenn die goldenen Wetterfahnen in Hahnenform den Wind aus Süden anzeigten, wurde es warm, wenn der Wind aus Norden kam, wurde es kalt. Dass die Ungarn bei ihrem Einfall im Jahr 925 den goldenen Wetterhahn vom Kirchturm des Klosters St.Gallen mitgehen liessen, darf mithin als visionärer Vorgriff auf den Beitrag gelten, den heutige Wetterberichte an den Umgang mit hitzeinduzierter Schläfrigkeit leisten.

Meine uneingeschränkte Bewunderung gilt in diesen Tagen den Ostschweizer Autofahrerinnen und Autofahrern für ihren kurzweiligen Umgang mit den aktuell langsam langweilig werdenden Abstrahlungen der güldnen So-honne. Wie diese Zeitung unlängst berichtete, besteht das derzeit für das Führen eines Fahrzeugs modisch angesagte Tenue aus Flipflops an den Füssen, Cornets mit mindestens drei Kugeln Glace in mindestens einer Hand, einem Ventilator auf dem Armaturenbrett und – sonst nichts. Wer keine Klimaanlage im Auto hat, kann sich so die Abkühlung wenigstens durch scharfe Bremsmanöver in den Schoss fallen lassen. Freud und Wo-honne garantiert.